Partnership con Edge negli Emirati

Leonardo e il gruppo emiratino della difesa Edge hanno firmato al Dubai Airshow un memorandum of understanding per esplorare opportunità di business nel settore dell’avionica ed in quello navale. Una intesa, per Leonardo, nell’ambito degli obiettivi di rafforzamento di partnership strategiche nell’area del Golfo e di espansione di progetti di collaborazione con l’industria e le istituzioni locali. Le aree geografiche di interesse per la collaborazione con Edge sono gli Emirati Arabi, l’intera area del Golfo ma anche altri specifici Paesi inseriti nell’intesa. Tra le prospettive più vicine, l’accordo può portare nell’ambito dell’avionica all’equipaggiamento di velivoli multimissione con i sistemi di elettronica di bordo offerti da Leonardo.