Lavoratori a Partita Iva, tanto lavoro e poche ferie. Il 34% stacca solo 2 settimane l’anno

Roma, 25 luglio 2025 – Il riposo è poco e non pienamente rigenerante, la programmazione è complessa e viene spesso data per scontata la reperibilità: sono le ferie dei lavoratori in Partita Iva, figure il cui successo professionale dipende esclusivamente dalla produttività e il cui tempo libero viene poco valorizzato dai clienti e, più in generale, dall’intero sistema lavoro.

Le ferie sono ritenute importanti, se non fondamentali, dal 77% dei liberi professionisti, il 42% riesce a programmarle in anticipo, mentre il restante 58% si muove con poco preavviso e prevalentemente per brevi periodi. Il 65% preferisce restare in Italia, il mare è la meta preferita per rigenerarsi e la casa vacanza la soluzione abitativa più utilizzata. Poco più della metà, il 53%, dichiara tuttavia di non riposare abbastanza giorni per rendere al meglio delle possibilità durante l’anno.

L'indagine di Fiscozen

La fotografia delle vacanze in Partita Iva arriva dalla tech company Fiscozen, che ha intervistato oltre 1.200 liberi professionisti per inquadrare lo spazio e il valore dati al riposo nella vita di chi ha scelto di non lavorare come dipendente. In controtendenza rispetto all’immaginario, che vede il libero professionista in ferie per lunghi periodi e più volte nel corso dell’anno, dall’indagine emergere che il 34% fa meno di 15 giorni di vacanze su dodici mesi, il 49% tra i 15 e i 30 giorni e solo il 17% supera i 30 giorni.

Pochi giorni e poco ristoratori: quando in vacanza, solamente il 19% riesce a staccare completamente dal lavoro, il restante 81% controlla quotidianamente email e telefono, mantenendo una certa reperibilità, oppure continua a lavorare, anche se a regime ridotto. Un lavoratore in Partita Iva su quattro, inoltre, ha l’abitudine di non comunicare il periodo di vacanza, nonostante questa venga rispettata dai clienti nel 55% dei casi, anticipando o posticipando consegne e richieste.

La quasi metà restante, anche se informata dell’assenza, contatta comunque i professionisti facendo leva sul fatto che si tratti di richieste urgenti, veloci o comunque di condizioni eccezionali.

“Lavoratori P.Iva: non includono le ferie nei preventivi”

“Quando hai una tua attività è difficile non pensarci, anche in vacanza. È parte di te e della tua identità. Non mi sorprende che l’86% dei lavoratori in Partita Iva non include nei preventivi una cifra destinata a coprire i giorni di pausa, come invece avviene per i lavoratori dipendenti. Ma prima o poi tutti i liberi professionisti si trovano a fare i conti con le conseguenze, economiche e mentali, di non aver organizzato il proprio tempo in modo sostenibile. Alla fine – dichiara Enrico Mattiazzi, Ceo e co-founder di Fiscozen - è una questione di stile di vita: puoi scegliere quello che preferisci, ma non puoi ignorare l’impatto che ha sul tuo lavoro”.

Tutele e obblighi: cosa fare

I liberi professionisti con partita IVA non godono degli stessi diritti di riposo e ferie previsti per i lavoratori dipendenti, come ferie, permessi e riposi settimanali. Non ci sono vincoli di orario di lavoro, quindi possono lavorare quante ore vogliono e quando vogliono. Tuttavia, esistono tutele previste per i periodi di malattia, che variano a seconda della gestione previdenziale di appartenenza.

Mancanza di ferie e permessi: a differenza dei dipendenti, i titolari di partita IVA non hanno diritto a ferie retribuite, permessi o riposi settimanali obbligatori. Questo significa che devono gestire autonomamente i loro periodi di riposo e le loro vacanze, tenendo conto delle esigenze della propria attività.

Orario di lavoro flessibile: i liberi professionisti con partita IVA possono lavorare quante ore desiderano, senza limiti imposti dalla legge, a differenza dei dipendenti che hanno un orario di lavoro massimo. Questo offre una grande flessibilità, ma richiede anche una buona organizzazione per evitare il burnout.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate: se si superano i 12 giorni di ferie, è necessario comunicare il periodo di “fuori servizio” all'Agenzia delle Entrate.