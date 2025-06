Da Euro 0 a Euro 5 quante sono le auto circolanti in Italia e quanti Km fanno

Roma, 11 giugno 2025 – L’Istat pubblica, per la prima volta, una stima delle percorrenze annuali dei veicoli stradali distinti per tipologia, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione. Questo nuovo indicatore statistico misura l’intensità d’uso dei veicoli e fornisce elementi utili per capire il consumo energetico e l’impatto ambientale generati dal traffico stradale.

Nel 2021 circa 42 milioni i veicoli circolanti in Italia

Nel 2021 i veicoli circolanti immatricolati in Italia, pari a 41,9 milioni di unità, hanno percorso complessivamente, sia sulle strade italiane sia all’estero, quasi 420 miliardi di chilometri. Quasi l’80% è costituito da autoveicoli per il trasporto di passeggeri, seguiti da motocicli e quadricicli (10,5%) e da veicoli commerciali leggeri (7,5%). Gli autobus percorrono in media quasi 29mila chilometri, i veicoli commerciali pesanti quasi 32mila all’anno, gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri hanno una percorrenza media annua di poco superiore a 10mila chilometri e i veicoli commerciali leggeri non raggiungono i 15mila chilometri di percorrenza media annua. Gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri con un’età compresa tra i due e i quattro anni (immatricolati tra il 2019 e il 2017) hanno percorso in media nel 2021 più strada: 13.482 chilometri. All’aumentare dell’età del veicolo i chilometri percorsi in un anno diminuiscono progressivamente. Quasi 14 milioni sono alimentati a benzina, oltre 15 milioni a gasolio e 2,4 milioni a gas Gpl; gli autoveicoli ibridi elettrici superano di poco il milione di unità, sono poco più di 900mila quelli a metano e 117mila gli autoveicoli elettrici. La percorrenza media annua è maggiore per quelli che utilizzano sistemi di alimentazione a minore impatto ambientale, come i veicoli elettrici o ibridi. Quasi tre su quattro dei veicoli circolanti nel 2021 sono tra i meno inquinanti, essendo classificati Euro 4 o in una categoria superiore. Solo il 3,5% ha un’immatricolazione precedente la classificazione Euro e meno di 900mila hanno un livello di emissione Euro 1.

Percorrenze e caratteristiche degli autoveicoli

Le analisi svolte sugli autoveicoli per il trasporto dei passeggeri e sui veicoli commerciali leggeri, i quali insieme rappresentano quasi il 90% del parco circolante, indicano che quanto maggiore è l’età dei veicoli, tanto minore è il numero dei chilometri da essi percorsi sulle strade nell’anno di riferimento. Gli autoveicoli con meno di due anni, ad esempio, costituiscono l’8,7% del parco circolante ma realizzano l’11,3% del totale dei veicoli-chilometro (pari a 38,5 miliardi di veicoli-chilometro); al contrario, i veicoli più vecchi, cioè quelli con più di 20 anni, costituiscono una quota poco superiore del circolante (il 9,5%), ma contribuiscono solo per il 4,3% all’ammontare complessivo dei veicoli-chilometro realizzati (poco meno di 14,5 miliardi). Mediamente gli autoveicoli per trasporto passeggeri più recenti, cioè quelli con meno di due anni di età, hanno percorso 13.237 chilometri nell’anno di riferimento, ma gli autoveicoli con un’età compresa tra i due e i quattro anni (quelli immatricolati tra il 2019 e il 2017) mediamente, in un anno, percorrono più strada: 13.482 chilometri. All’aumentare dell’età i chilometri percorsi diminuiscono progressivamente: sono 11.388 per gli autoveicoli tra i cinque e i nove anni, scendono a 8.929 per gli autoveicoli tra 10 e 19 anni e si riducono a 4.578 per quelli con più di 20 anni. Complessivamente gli autoveicoli immatricolati dopo il 2011 rappresentano meno della metà del parco circolante (48,2%), ma sono responsabili del 58,8% dei veicoli-chilometro realizzati nel 2021 (poco meno di 220,5 miliardi di chilometri).

I veicoli più giovani a gasolio sono quelli che circolano di più

Segmentando la distribuzione delle percorrenze medie degli autoveicoli per trasporto passeggeri in base all’alimentazione e all’età degli autoveicoli si evidenzia ulteriormente come i veicoli più giovani tendano a percorrere più chilometri, indipendentemente dall’alimentazione. Gli autoveicoli che si stima abbiano percorso più chilometri nel 2021 sono quelli alimentati a gasolio. Più in dettaglio, gli autoveicoli a gasolio con meno di due anni hanno percorso in media 16.687 chilometri, quelli tra due e quattro anni 16.424 chilometri e quelli tra cinque e nove anni 13.211 chilometri. Solo gli autoveicoli elettrici, quelli Gpl e gli Ibridi-benzina più giovani hanno percorso un numero di chilometri di poco superiore agli autoveicoli alimentati a gasolio con età comprese tra cinque e nove anni, mostrando percorrenze che si aggirano attorno ai 14mila chilometri.