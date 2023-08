Il flop dei mini pannelli solari dall’India all’Africa. E ora la svolta green può diventare un boomerang

Roma, 4 agosto 2023 – Migliaia di pannelli solari rischiano di essere eliminati in India, per una ragione tanto semplice quanto importante, e, in parte, inaspettata: sono finanziariamente insostenibili. Secondo un’inchiesta del Washington Post, sarebbero a rischio smantellamento oltre 4000 installazioni di mini-pannelli solari, posizionati in zone remote del Paese, con l’obiettivo di garantire energia a villaggi e insediamenti rurali. La maggior parte di questi, circa 3000 installazioni, sono tutt’ora gestiti e finanziati dal governo, ma solo il 5% sta effettivamente operando.

Le ragioni del flop

I problemi sono diversi: alcuni pannelli solari, semplicemente non funzionano più, o sono stati danneggiati. Altri funzionano, ma non riescono a conservare l’energia nelle batterie. Il risultato è un desolante panorama di pannelli solari inutilizzati e trasformati in tetti per le stalle, o erogatori di (poca) energia per ricaricare (pochi) cellulari alla volta. Lo stesso scenario si starebbe verificando in diverse regioni dell’Africa: Uganda, Nigeria e territori del Sud-Sahara, si troverebbero in condizioni simili a quelle descritte in India.

A testimoniarlo sono ricerche accademiche dell’Università di Twente, nei Paesi Bassi, e dell’Università di Calgary, in Canada. Il divulgatore e fisico Luca Romano, autore di “L’avvocato dell’Atomo”, spiega a QN le complessità del fotovoltaico su piccola scala “Purtroppo si continua a trattare il fotovoltaico utility scale, ovvero quello degli impianti in larga scala, che consumano suolo, insieme a quello rurale o domestico. Si tratta di sistemi molto diversi in termini di manutenzione, connessioni e costi. Il primo modello è l’unico che oggi può garantire costi bassi”. La Banca Mondiale, aveva calcolato un rendimento molto diverso: più di cinquecento milioni di persone avrebbero potuto avere accesso a energia da mini-pannelli, entro il 2030. La IEA, Agenzia Internazionale dell’Energia, ha sempre dato evidenza di costi molto diversi tra solare residenziale e industriale.

I rischi ambientali

Sul futuro dei mini pannelli solari dovranno interrogarsi i governi locali e nazionali del Paesi coinvolti. Smaltire un pannello solare e una batteria, può generare costi ambientali e finanziari molto elevati, e l’abbandono di questi oggetti crea danni irreversibili per l’ecosistema. Le rinnovabili non possono risolvere tutte le complessità legate al cambiamento climatico e alle necessità energetiche, ma un buon uso di queste tecnologie, può integrare il difficile processo di rigenerazione delle fonti energetiche. La lezione dell’India mostra ancora una volta come le buone intenzioni, nel campo delle politiche pubbliche, valgono meno dei loro effetti. Almeno per persone, costi, ambiente.