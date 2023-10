Panizza e Pucci aprono la lista a cinque a Milano per Delfin: Mediobanca in bilico

È di cinque nomi la lista che Delfin ha depositato per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca e con cui la holding della famiglia Del Vecchio sfiderà la lista del cda di Piazzetta Cuccia, con il quale non è riuscita a trovare un accordo per una rosa condivisa. Delfin schiera, nell’ordine, l’ex chief risk officer di Generali, Sandro Panizza (foto), l’ex consigliera del Leone e docente di economia all’università Roma Tre, Sabrina Pucci, l’ad di Illy Caffé e consigliera di Essilux, Cristina Scocchia, l’ex segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci, e il presidente di Covivio, Jean-Luc Biamonti. Per il collegio sindacale la holding guidata da Francesco Milleri ha indicato come effettivi Mario Matteo Busso e Barbara Tadolini, presidenti del collego sindacale, rispettivamente, di Terna ed Enel, mentre candidato supplente è Angelo Rocco Bonissoni. Delfin non ha dunque abbracciato l’opzione dirompente di un ‘listone’ a sette che avrebbe rischiato di portare a un cda senza maggioranza, mettendo in allerta la Bce, ma neppure si è accontentata dei due posti che lo statuto di Mediobanca riserva alla lista di minoranza arrivata prima. Così se nell’assemblea del 28 ottobre la rosa di Delfin risulterà vincente, conquisterà cinque dei quindici consiglieri di cui si compone il cda. Se invece a prevalere sarà la lista guidata dall’ad, Alberto Nagel, e dal presidente, Renato Pagliaro, in consiglio entreranno solo Panizza e Pucci.

Red. Eco.