Panetta tira la volata all’euro digitale: "Garantirà concorrenza e privacy"

La mancata emissione dell’euro digitale ci costerebbe molto cara. E’ il monito di Fabio Panetta, neo governatore della Banca d’Italia, che è tornato nel suo primo discorso sul suo dossier, curato quand’era membro del board della Banca centrale europea. E lo ha fatto ricordando che siamo "a un punto cruciale" nell’evoluzione del denaro. Il governatore, collegato in video a una conferenza organizzata dalla Bce sulle implicazioni macroeconomiche delle valute digitali, ha ricordato che le banche centrali hanno il mandato di garantire la stabilità, sia monetaria che finanziaria, e sono naturalmente inclini alla prudenza.

"Ma la prudenza non deve significare inazione", ha chiarito Panetta. L’innovazione digitale, ha spiegato, "ha inaugurato una nuova era con il potenziale per sbloccare enormi opportunità". Tuttavia, fa notare, bisogna prestare attenzione alla "dominanza" tecnologica che si è creata con la pandemia di Covid-19. Le società Big Tech, come Paypal, gestiscono un significativo ammontare di denaro e per garantire la stabilità finanziaria occorre porre regole chiare. E’ simbolico che il discorso arrivi alla vigilia del Black Friday che sancirà il predominio del fenomeno Buy Now, Pay Later (compro ora, pago dopo, o Bnpl) a livello globale.

Le opportunità, dice il neo governatore di Palazzo Koch, sono numerose. Tuttavia, "questi cambiamenti si ripercuotono inevitabilmente sui pagamenti e il denaro, che stanno diventando digitali come le nostre economie". In particolare, "le banche centrali hanno da tempo fornito mezzi di pagamento affidabili come bene pubblico e come un’ancora di stabilità per il sistema finanziario e monetario". E poi arriva la domanda: "Perché non dovrebbero fare lo stesso nell’era digitale ed essere le uniche a non offrire una versione digitale del loro prodotto?" Ciò che è certo, spiega Panetta, è che serve un intervento. Secondo l’inquilino di Palazzo Koch, "le valute digitali delle banche centrali apporterebbero notevoli vantaggi ai pagamenti digitali. Con l’ulteriore espansione delle grandi aziende tecnologiche nella finanza digitale, la disponibilità di moneta digitale da banca centrale, insieme a una regolamentazione efficace".

Secondo Panetta, "diventerebbe necessaria per garantire la concorrenza, la privacy e il regolare funzionamento dei pagamenti e del processo di intermediazione finanziaria". Il tetto massimo individuale sul possesso del futuro euro digitale andrebbe aumentato progressivamente a partire dalla eventuale introduzione, fino a raggiungere la soglia massima per cittadino attualmente individuata in 3.000 euro.

"Ritengo che il limite eviterebbe instabilità per i depositi bancari", ma "iniziamo da un livello basso e lo aggiustiamo tenendo conto delle potenziali difficoltà che potrebbero emergere – ha detto – Penso che questo sia il modo più sicuro e penso che questo sarà il mio suggerimento quando parteciperò alle discussioni".