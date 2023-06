Panetta: non lontani dalla fine dei rialzi

La Bce è "non lontana" dalla fine del suo rialzo dei tassi". "L’inflazione è troppo alta, ma non c’è motivo di preoccuparsi". A dirlo in un’intervista a Le Monde è Fabio Panetta (in foto), membro del board della Bce che secondo quanto scrive il giornale, non esclude però una "recessione tecnica" per l’eurozona nel 2023.