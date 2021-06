L’economia riparte in Veneto e si intravede la risalita dalla crisi, ma la pandemia ha provocato cambiamenti che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Ora che il peggio sembra essere passato, non si può comunque non fare i conti con scenari completamente mutati. Nuove esigenze, nuove modalità, nuove abitudini di vita che hanno segnato in maniera indelebile le consuetudini con le quali si è vissuti sino a prima del Covid.

Per fare il punto sulla situazione e per analizzare le azioni e le strategie che i diversi comparti produttivi, finanziari e servizi stanno mettendo in atto per favorire la ripartenza di una delle regioni più reattive d’Italia, Michele Brambilla, direttore di QN-Quotidiano Nazionale , ha invitato a riunirsi domani, alle 18, attorno a un tavolo virtuale il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e i sindaci di quattro comuni rappresentativi del territorio: Luigi Brugnaro (Venezia), Edoardo Gaffeo (Rovigo), Sergio Giordani (Padova) e Federico Sboarina (Verona). Le stesse città che dal 22 aprile scorso hanno i loro portali dedicati sul sito ilrestodelcarlino.it .Con loro nel digital panel di QN ’Dopo il Covid il Veneto riparte’, oltre a Beppe Boni, condirettore de il Resto del Carlino, gli esponenti di realtà imprenditoriali e finanziarie protagoniste de questa ripartenza: Sara Da Ros (Fondazione Cuoa), Carmelo Carbotti (Banca Ifis) ed Eva Tomasoni (Caseificio Tomasoni), che rappresentano le storie di tante imprese e possono essere di esempio e ispirazione per tutto il tessuto imprenditoriale.

L’appuntamento con il focus editoriale dedicato dal gruppo Monrif alla ripresa del Nord Est è iniziato mercoledì 9 giugno con uno speciale di QN Economia & Lavoro : tutte le sezioni – Sostenibilità, Innovazione, Finanza, Agrobusiness, La Casa dei Talenti – sono state messe a disposizione delle realtà produttive, finanziarie e servizi del territorio, con interviste e testimonianze di aziende appartenenti ai diversi settori merceologici. Un vero e proprio spin off di 24 pagine che ha visto l’adesione di 15 rappresentanti del territorio, con l’obiettivo di aiutare tutte le imprese a trovare la giusta spinta, anche emotiva, per ripartire attraverso il messaggio positivo delle aziende che hanno già affrontato questa sfida e capire insieme a loro quali sono le sfide che aspettano l’economia del Veneto nei prossimi mesi.

I lettori di QN-Quotidiano Nazionale , il Resto del Carlino , La Nazione e Il Giorno potranno seguire il digital panel ’Dopo il Covid il Veneto riparte’ oggi alle ore 18 in streaming sulle homepage dei siti dei quotidiani del gruppo all’indirizzo www.quotidiano.net/ilvenetoriparte , sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di Quotidiano Nazionale.

Informazioni, interviste e approfondimenti pubblicati sulla carta stampata saranno ulteriormente sviluppati sui canali digitali di Quotidiano Nazionale, con l’obiettivo di offrire ai lettori un sistema ’unico’ di notizie e focus sul territorio.