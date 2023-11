Pandoro e panettone alle stelle

"I prezzi dei prodotti tipici del Natale non scendono e rimangono ai livelli stellari dello scorso anno, nonostante il crollo delle bollette energetiche e la frenata dell’inflazione". Lo afferma il Codacons che ha realizzato un primo monitoraggio per capire l’andamento dei listini al dettaglio. "Per panettoni e pandori i prezzi appaiono oggi in linea con quelli del 2022, quando erano rincarati del 37% sull’anno precedente. Il prezzo medio di pandori e panettoni industriali classici, al netto di offerte o promozioni dei negozi, è attualmente compreso tra i 6 e i 7 euro, prezzo che sale tra gli 11 e i 13,50 euro per quelli di alta gamma. Per i panettoni artigianali il costo varia tra i 30 e i 35 euro al chilo, ma può arrivare a 55 euro per quelli realizzati dagli chef più noti". Listini al dettaglio in linea con il 2022 anche per alberi di Natale sintetici, luci e catene luminose, palline e addobbi vari.