Halloween fa slittare il pagamento delle pensioni di novembre 2025

Roma, 31 ottobre 2025 – Halloween fa slittare il pagamento delle pensioni di novembre. Ma niente paura, è tutto secondo le regole. Resta il fatto che, a causa delle festività di inizio mese e di una particolare combinazione del calendario, le pensioni di novembre saranno accreditate qualche giorno dopo rispetto il consueto pagamento nel primo giorno del mese. Ma vediamo nel dettaglio.

Indipendentemente dalla giornata di pagamento dell’assegno, come sempre, tutti i pensionati possono controllare il cedolino online sul sito dell’Inps. accedendo con lo Spid o con la Cie (Carta d’identità elettronica) si possono verificare le voci e gli importi della pensione di novembre 2025.

Il pagamento delle pensioni avviene ogni mese nel “primo giorno bancabile”. Vale a dire nel primo giorno in cui sono aperti gli istituti che materialmente effettuano il pagamento ai pensionati: banche e Poste. Quindi nel primo giorno non festivo del mese (dal lunedì al venerdì per le banche e dal lunedì al sabato mattina per le poste).

Sabato 1 novembre però è festivo (Ognissanti o, più modernamente, Halloween la cui notte segna il passaggio dal 31 ottobre al primo novembre) e quindi nemmeno gli uffici postali saranno aperti al mattino. Il 2 novembre è una domenica: banche e Poste sono chiuse. Quindi le pensioni saranno accreditate, su mandato dell’Inps, sui conti correnti bancari o pagate in posta a partire da lunedì 3 novembre. Giorno nel quale saranno accreditate anche “su Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution”, fanno sapere dalle Poste che ricordano che “il ritiro delle pensioni in contati è consentito per una cifra massima di 1.000 euro”, spiegano da Poste Italiane.

"Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi”, spiega inoltre una nota di Poste Italiane. Per chi invece ha l’accredito delle pensione sul conto corrente bancario l’importo potrebbe non essere visibile immediatamente il 3 novembre sulla home banking. Per la visualizzazione potrebbero servire 24-48 ore dall’accredito in base ai meccanismi dei vari istituti di credito.