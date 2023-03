Febbraio 2023, dalle pensioni all'assegno unico: il calendario di pagamenti e scadenze

Fisco (foto di repertorio)

Tra pagamenti e scadenze, febbraio sarà un mese ricco di appuntamenti fiscali, contributivi e pensionistici. Da quelli canonici con l’Inps per commercianti e artigiani, fino agli adempimenti per la cassa integrazione e la trasmissione dati per le spese sanitarie le scadenze si concentrano in due giorni, il 16 e il 28 febbraio. Per quanto riguarda invece i pagamenti, gli appuntamenti più importanti sono quelli del reddito di cittadinanza, della Naspi, dell’assegno unico e, ovviamente, delle pensioni (con tanto di aumento, ma non per tutti). Ecco le date chiave da segnare sul calendario: 1-7 febbraio: le pensioni (anzianità, vecchiaia, invalidità) di febbraio 2023 arriveranno nelle tasche dei cittadini in date diverse. Per chi ritira la pensione presso gli sportelli di Poste Italiane il pagamento partirà dal primo febbraio, a seconda dell’iniziale del proprio cognome, seguendo questo calendario: - dalla A alla B: 1º febbraio 2023 - dalla C alla D: 2 febbraio 2023 - dalla E alla K: 3 febbraio 2023 - dalla L alla O: 4 febbraio 2023 (solo la mattina) - dalla P alla R: 6 febbraio 2023 - dalla S alla Z: 7 febbraio 2023 15 febbraio: il pagamento del reddito di cittadinanza è previsto direttamente sulle card di Poste...