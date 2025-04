Pagamenti istantanei e smart: arriva myPos Ultra

Un nuovo terminale adatto ad ogni tipo di merchant e per essere sempre più competitivi nel mercato. Il nuovo myPos Ultra si rivolge a tutti i clienti, dal piccolo merchant al medio merchant o verso chi ha bisogno di un tipo di terminale più avanzato. Ogni pagamento transato, è subito sul conto corrente. Un terminale, quindi, che svolge tutte le funzioni.

Sono questi i fattori che rendono MyPos Ultra all’avanguardia: può agire in tutta Europa e l'accredito è istantaneo. Una piattaforma garantisce una durata in standby fino a 15 giorni e una capacità di stampa di oltre 1.500 scontrini con una singola carica. MyPos Ultra sembra quasi un telefono. Equipaggiato con un processore di ultima generazione e un sistema operativo Android 11, offre una velocità di elaborazione superiore del 60 per cento rispetto ai modelli precedenti, con un consumo energetico ridotto del 40 per cento. Inoltre, è possibile integrare applicazioni di qualunque tipo.

Attraverso l'integrazione con myPos AppMarket, la piattaforma che consente il download di app specifiche per ogni settore, Ultra si adatta perfettamente alle esigenze di business verticali, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di attività. Come i precedenti dispositivi myPos, anche Ultra è associato a un conto aziendale myPos gratuito, a una Carta myPos Business inclusa e l’accredito delle transazioni è immediato: i fondi vengono accreditati sul conto aziendale entro tre secondi, senza costi aggiuntivi.

Nel 2025 pagamenti digitali superano i cartacei

Compatibile con tutte le principali modalità di pagamento – contactless, Qr, banda magnetica e Chip & Pin – myPos Ultra rappresenta il nuovo punto di riferimento per tutti i commercianti, i professionisti e gli imprenditori che ricercano tecnologia, solidità e libertà operativa. MyPos Ultra punta a evitare le interruzioni della connessione attraverso l’adozione di una multi-roaming card, grazie a cui il terminale può collegarsi all'operatore più forte nella zona. E, qualora l’operatore dovesse andare per qualsiasi motivo in down, il terminale automaticamente si connette a un altro operatore più forte. Oggi la smaterializzazione del denaro “è evidente. Ormai è proprio il cliente cercarci” ha sottolineato Roberto Agrò, head of direct sales di myPos. Il lancio di Ultra si inserisce in un anno di forte crescita per la fintech: nel 2024 myPos ha registrato un aumento del 30 per cento nel volume totale delle transazioni, raggiungendo quasi 14 miliardi di euro, e una crescita del 42 per cento nella base clienti, arrivando a 250mila esercenti attivi in Europa.

Un’espansione accompagnata da nuovi riconoscimenti internazionali, tra cui il Business Awards UK 2025 per la Migliore Soluzione B2b Tech e il premio di Best Point of Sale Solution assegnato da Fintech Breakthrough. Il 2025 è il primo anno che i pagamenti digitali superano quelli cartacei, “la strada è lunga, ma sarà un viaggio molto stimolante. Penso che l'ambiente dei pagamenti, oggi, sia quello professionalmente più dinamico, con più soddisfazioni e in forte cambiamento” aggiunge.

MyPos guarda al futuro: dal food all’online, l’ecosistema cresce

MyPos è un punto di riferimento per il settore del food and beverage, ma l’obiettivo è allargare la sfera d’influenza, attraverso soluzioni per l'online, “ad esempio creando dei domini custom made semplici con dei template per chi oggi è a capo di un e-commerce. Altrimenti se non si ha un e-commerce, diamo la possibilità di crearne uno”, spiega ancora Agrò. In Italia siamo presenti con 4 store: Roma, Milano, Napoli e Palermo, “e magari il futuro ci riserva qualche altra apertura, chi può dirlo?” ha sottolineato Agrò. MyPos è presente anche all’estero, così il cliente “può sempre venirci a visitare. Il customer care è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle principali lingue europee. Il nostro obiettivo è creare una relazione sincera con il nostro cliente: il suo benessere di rimando è il benessere della nostra azienda”, ha chiosato Agrò.