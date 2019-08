Roma, 31 agosto 2019 - Scusi lei, paga con la carta o cash? Quante volte ci siamo sentiti rivolgere una simile domanda alla cassa dopo aver fatto acquisti. Bankitalia, dopo averla ampiamente annunciata, introduce la novità: da lunedì scattano controlli sui pagamenti in contanti, e l'ufficio centrale prepoosto alle indagini potrà attivare presso gli istituti di credito una procedura più svelta per identificare clienti che fanno un uso anomalo e ricorrente delle banconote, specialmente per somme superiori a 10mila euro nell'arco di un mese, anche ripartiti in piccole somme. La Uif, unità di informazione finanziaria, incardinata presso la Banca d'Italia, ha reso operativa la misura, peraltro introdotta due anni fa dalla riforma che prevede l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, uffici postali, sportelli e istituti di pagamento. Una procedura speciale su volumi crescenti consentirà di ottenere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese, quindi anche la tecnica di parcellizzare il flusso di denaro in tanti piccoli pagamenti per celare spostamenti maggiori verrà monitorata. Non sarà, precisano le autorità di vigilanza, una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma accenderà una luce, da parte delle autorità, sulla natura delle transazioni, specie quelle sopra i mille euro.

Da lunedì quindi scatta un giro di vite per smascherare versamenti anomali, prelievi sospetti e conti in nero. Le misure antiriciclaggio di Bankitalia rappresentano una nuova forma di lotta al sommerso. In particolare la comunicazione di eventuali transazioni anomale dovrà essere inviata, ha chiarito la stessa Uif, anche quando si supera il tetto dei 10mila euro attraverso più operazioni singolarmente, inoltre il livello di attenzione scatta in particolare per operazioni singole di importo pari o superiore a 1.000 euro. Il primo invio delle comunicazioni dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. I contanti in Italia restano ancora molto usati, rispetto agli altri paesi europei, in Italia malgrado l'aumento di questi anni di strumenti di pagamento come carte di credito, bancomat e bonifici. E come rilevava di recente uno studio della stessa Uif, i soldi sotto forma di cartamoneta sono impiegati maggiormente al Sud per una questione di consuetudine finanziaria e tecnologica, ma gli usi anomali per importi superiori sono concentrati al Centro Nord, laddove guarda caso l'economia muove risorse maggiori, e si cerca di reprimere la contabilità in nero.