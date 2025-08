Padel, quanto costa e cosa fare per diventare giocatori professionisti

Roma 1 agosto 2025 – Quattro scambi con gli amici, qualche lezione, l’aspirazione a migliorare e, perché no, la volontà di diventare professionisti come “quelli che si vedono in Tv” (che quando lo guardi sembra un altro sport rispetto quello giocato fra amici). Ma, oltre al talento, cosa ci vuole e quanto costa, non dico per diventare bravi come le coppie Coello/Tapia o Galan/Chingotto, ma per intraprendere una carriera da professionisti del padel?

A spiegarlo è Carolina Orsi, classe 1991, prima italiana a essere entrata nel ranking internazionale di padel che ha stilato un vademecum dedicato a chi desidera avviare una carriera da atleta professionista.

Il tennis (tornato in grande spolvero grazie al fenomeno Sinner) e il padel in Italia attirano 6,5 milioni di praticanti e 18,3 milioni di appassionati. Rappresentano una vera e propria industria che genera 8,1 miliardi di euro di impatto economico. Questo è il quadro che emerge dal Report Tennis e Padel 2024, la prima edizione realizzata nella storia della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Diventare atleta di padel richiede però un investimento significativo per tanti atleti all’inizio: pagare allenamenti, viaggi per tornei e un team di supporto impatta notevolmente sulle finanze che, uno sport individuale, implica di sostenere necessariamente in autonomia.

L’attrezzatura essenziale per poter giocare comprende una o più racchette da sostituire frequentemente se l’utilizzo è intenso, circa ogni mese e mezzo, il cui costo si aggira intorno ai 200,00 euro. A queste, s’aggiungono i grip per migliorare l’impugnatura, il borsone, gli occhiali da sole per le partite all’aperto, l’affitto del campo e i set di palline.

Oltre a questo, vanno considerate le spese aggiuntive necessarie al mantenimento della forma fisica: fisioterapia e palestra sono una costante da considerare e possono impattare annualmente, per chi si allena con una media di tre volte a settimana, fino a circa 2.500 euro, a cui si aggiungono le lezioni con il maestro per il miglioramento della tecnica (30,00 / 40,00 euro

l’ora).

All’inizio della carriera è necessario avere un’altra occupazione remunerativa a tempo pieno, dedicandosi all’allenamento nel tempo libero il più possibile. Con l’arrivo dei primi sponsor l’ideale è passare a un part time, che consenta di trascorrere più tempo in campo per migliorare i risultati. Solo raggiungendo posizioni di rilievo nel ranking (i top 8 al mondo) è possibile vivere di soli premi, che sono compensi economici; altrimenti è necessario il supporto costante degli sponsor, che arrivano soprattutto grazie alla visibilità mediatica e ai risultati conseguiti.

Trovare sponsor può essere un’attività che si svolge in autonomia ma affidarsi a un agente può facilitare notevolmente la ricerca e renderla più efficace. Ottenere fondi dagli sponsor è necessario per rendere sostenibile l’attività nel tempo; all’inizio infatti ogni spesa è a carico del giocatore, con parziale copertura dagli organizzatori solo in caso di successi nei tornei.

I premi in denaro sono purtroppo ancora generalmente più alti per gli uomini rispetto alle donne, con qualche eccezione. Esiste però la PPA, International Padel Players Association, un’Associazione impegnata a rappresentare le giocatrici di padel, difendendo i loro interessi, anche economici, collaborando alla costruzione di un contesto sportivo professionistico solido e paritario.

Considerando che secondo il World Padel Record 2024, sul totale dei giocatori amatoriali in Italia, stima che le giocatrici di padel in Italia siano circa il 40% di questo numero e che 18881 sono le giocatrici con licenza, questo sport si rivela uno dei più alti in termini di partecipazione femminile anche se c’è ancora molta strada da fare per una completa parità.

Per un atleta che sta iniziando la propria carriera, può essere vantaggioso entrare a far parte di un circolo o di una società sportiva per poter beneficiare delle agevolazioni disponibili e partecipare ai bandi di finanziamento. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri offre contributi a fondo perduto rivolti ad associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese le realtà associative dedicate al padel, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo la formazione e la pratica.

Questi finanziamenti possono sostenere, anche in modo indiretto, gli atleti attraverso il supporto a iniziative quali corsi di formazione, organizzazione di tornei e programmi per i giovani.

Possono nascere tantissime nuove professioni connesse al mondo del padel e alla promozione dell’atleta: nel team, lavorano organizzatori, comunicatori, promotori, ricercatori di sponsor, segretari o professionalità specifiche che si interfacciano con gli organizzatori dei tornei. Il padel è uno sport che sta crescendo molto, è possibile pensare anche a nuovi sbocchi professionali immaginando figure che possano svilupparsi in questo ambito, per esempio i manager delle giocatrici e giocatori di padel che li aiutano a individuare i tornei migliori ai quali partecipare o curano la ricerca e le attività con gli sponsor.