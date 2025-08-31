Pacchi bloccati, è caos spedizioni. Salasso per gli invii verso gli Usa

Benvenuti alla grande lotteria dei dazi di Trump. Nessuno è escluso, Neppure a chi deve spedire un bene già di proprietà del destinatario. O fare un regalo alla fidanzata o al fidanzato che si trova oltreoceano. O ancora, a chi viaggia con prodotti che superano un controvalore di 200 euro. È il caso, ad esempio, del marito che si è trovato a spedire una ventina di libri alla moglie trasferita negli Usa. Un’avventura fin dall’inizio, quando ha dovuto fotografare, tutti i volumi e dichiarare un valore forfettario di una ventina di dollari per merce già di sua proprietà. Gli è andata bene: a Philadelphia, dove il pacco è stato sdoganato, non hanno battuto né ciglio né cassa. Hanno applicato la regola per cui, fino a un controvalore dichiarato di 100 dollari, non si paga dazio.

Ma non è sempre così: la svolta protezionista di Trump non ha dato neanche il tempo alle amministrazioni di adeguare norme e circolari. Così il rischio della stangata non solo è sempre dietro l’angolo, con le singole dogane che applicano le regole in maniera discrezionale, ma gioca addirittura "d’anticipo", dal momento che la tassa di Trump, che ormai colpisce tutti, si paga al momento della spedizione, direttamente al corriere. Anzi, ai pochi corrieri che attualmente continuano a effettuare spedizioni negli Usa.

Le principali poste europee, compresa quella italiana, hanno da almeno una settimana sospeso l’invio di pacchi verso gli States. Nell’incertezza delle regole, meglio non rischiare, hanno pensato gli amministratori dei principali vettori del Vecchio continente. Per i vettori privati, invece, occorre versare il dazio al momento dell’invio. Del resto, fino a venerdì scorso, per i pacchi spediti dai privati negli Usa per un controvalore inferiore agli 800 euro valeva la regola, in vigore dal 2016, del "de minimis", con un’esenzione automatica e generalizzata dalle tariffe. Una soglia che avrebbe dovuto essere cancellata dal 2027. Solo che Trump ha pensato bene di abolirla di punto in bianco, escludendo solo i prodotti inferiori ai 100 euro e concedendo agli utenti, costretti a inviare pacchi o doni negli Usa, solo un periodo di transizione di sei mesi, con tariffe forfettarie associate al dazio relativo alla categoria del prodotto spedito: si pagheranno 80 dollari per aliquote inferiori al 16%, 160 dollari dal 16 al 25% e 200 dollari oltre questa soglia.

Dopo, la tariffa sarà applicata sul valore dichiarato della merce. Ma, a questo punto, scatta l’ennesima beffa. Con i dazi forfettari si rischia già oggi di pagare una tariffa che può essere superiore al valore della merce inviata. Se poi, per caso, aveste voluto regalare a un parente o a un amico americano uno dei simboli storici del made in Italy, come il parmigiano o il grana padano, meglio rassegnarsi e abbandonare l’idea: già oggi ci sono tonnellate di formaggi bloccati nei magazzini delle dogane, dal momento che c’è ancora una grande incertezza su come devono essere tassati. Tanto da suscitare l’ira del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. È vero che il presidente americano aveva nel mirino le grandi piattaforme dell’e-commerce, soprattutto quelle cinesi. Ma per ora il salasso riguarda tutti. E anche il caos.