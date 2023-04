Pac, Pic e conti deposito: come funzionano i microinvestimenti

Roma, 18 aprile 2023 – Il lato positivo della medaglia legata all’inflazione che corre, riguarda le interessanti prospettive di investimento per i risparmiatori. L’adagio di questi tempi va di gran moda, ma anche se si basa su un dato di fatto incontrovertibile (l’aumento dei tassi vale anche per chi si trova nelle condizioni di poter investire denaro), i mercati finanziari continuano a ballare forte, al centro di un mare agitato da tanti tipi di correnti, anche opposte tra loro. Dunque come può orientarsi un investitore? Fermo restando il fatto che anche in questo settore il fai da te è molto più spesso foriero di problemi piuttosto che di opportunità, e che è sempre cruciale chiedere e ottenere tutte le specifiche di ogni investimento prima di decidere – in totale autonomia – con un acquisto, sempre più frequenti sono, in questo periodo, le proposte dei cosiddetti microinvestimenti, che permettono di impegnare cifre spesso molto bassi. Eccone alcuni.

I piani di accumulo di capitale sono una gettonatissima raccomandazione per chi può disporre di orizzonti temporali dilazionati e vuole coprire al massimo i rischi legati alle fluttuazioni dei mercati. In pratica a cadenze fisse (generalmente mensili), vengono acquistate automaticamente quote di un fondo di investimento (preferibile alle singole azioni o obbligazioni in ottica di diversificazione del portafoglio e di sostenibilità dell’operazione) piuttosto che di un indice. Gli acquisti ripetuti consentono di livellare il prezzo medio e di cogliere le opportunità migliori nei momenti peggiori, quando cioè le quotazioni scendono (o crollano). In quei momenti infatti, mentre tanti investitori escono dal mercato spaventati, spesso accettando di perdere anche ingenti percentuali del proprio capitale, un portafoglio costruito sui pac si rimpingua di titoli che nel futuro sono in linea di massima destinati a riprendere quota, favorendo la crescita complessiva del rendimento.

Fin qui tutto bene, anche dal punto di vista intuitivo. A spostare l’ago della bilancia può però essere il capito legato ai costi di gestione di questo tipo di investimento, che ovviamente non devono correre il rischio di erodere in maniera significativa i margini di profitto. Si tratta in più, ed è scontato ma sempre importante ribadirlo, di investimenti che non assicurano il rendimento, dunque in teoria si può sempre finire in perdita, sebbene la cifra investita sia contenuta. E’ decisivo informarsi chiaramente prima di avviare la sottoscrizione, magari anche attraverso la consulenza di un operatore del settore.

La teoria è facile: comprare a poco e vendere a molto. Nessun dubbio, ma nella realtà le cose spesso vanno in direzione opposta e durante i momenti di caduta dei mercati sono molti più quelli che ‘escono’, vittime dell’emotività, rispetto a quelli che ‘entrano’, facendo incetta di titoli alle prese con brusche (e magari eccessive) riduzione di valore. Anche tra gli operatori più esperti e qualificati, non sono comunque in circolazione sfere di cristallo e dunque individuare a colpo sicuro il momento migliore per fare acquisti è impossibile. Proprio per questo la strategia del pac è invece tendenzialmente vincente. In ogni caso, per chi ha sangue freddo, è in grado di sopportare anche ampie fluttuazioni negative e non ha fretta di rientrare dai suoi investimenti, il mare in tempesta è spesso una condizione allettante per uscire a pescare, con la consapevolezza che nell’aria aleggia comunque uno dei più temibili degli spettri, quello del ‘coltello che cade’. Il riferimento è legato proprio all’immagine citata: volendo afferrare al volo tale utensile mentre precipita è più facile tagliarsi con la lama, piuttosto che agguantare l’impugnatura. Tradotto in termini finanziari, proprio perché impossibile sapere quale sarà il punto minimo di un fondo, di un indice, di un’azione e o di un’obbligazione, il rischio è quello di entrare in una fase di forte calo che è però ancora ben lontana dal picco negativo.

Sul fronte opposto dei pac, ci sono i pic, che rappresentano i piani di investimento di capitale. In pratica si decide di immettere sul mercato in un’unica tranche una somma di denaro che copra quote di fondi o azioni. Non sono previsti ulteriori acquisti (almeno in forma automatica) e la strategia si basa sulle abilità dei gestori di far crescere il capitale attraverso le giuste strategie di investimento. In quest’ottica il tempismo gioca un ruolo molto più impattante rispetto a quello dei pac, perché in caso di forti fluttuazioni, se si è entrati nel mercato in una fase di picco, il tempo necessario a veder risalire il proprio portafoglio, è facilmente più lungo. D’altro canto, un ingresso in un periodo favorevole di un maggiore capitale (e non di singole quote) porterà a una crescita più repentina e sostanziosa quanto meno nel breve e medio periodo.

Cambiando completamente scenario, di questi tempi è diventato particolarmente interessante decidere di invertire i propri risparmi in un conto di deposito. Il primo punto a favore riguarda la sicurezza dell’operazione, dal momento che le somme depositate sono tutelate dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Se la banca non fosse in grado di restituire il denaro versato e gli interessi maturati a causa di un fallimento, viene infatti garantita comunque una copertura fino a 100.000 euro per ciascun depositante. In tempi di inflazione alta, le offerte sono molteplici e arrivano fino intorno al 4% (lordo, che tolto il 26% di tasse diventa circa il 3% netto) per capitali vincolati per qualche anno (mediamente cinque). Il vantaggio è dato anche dalla grande differenza rispetto al recente passato, quando questo tipo di opzione garantiva ritorni pressoché nulli. Man mano che l’inflazione tornerà nei suoi binari standard, intorno al 2%, opportunità di questo genere ovviamente tenderanno a non essere più disponibili.

Lo stesso ragionamento vale per chi decide di diventare creditore dello Stato acquistando Bot o Btp. Le cedole sono sensibilmente cresciute e in particolare il Btp Italia, ancorato all’inflazione, negli ultimi mesi ha garantito ritorni succulenti, arrivati fin quasi al 10% (in questo caso la tassazione è più bassa e si attesta al 12.5%). Ma visto che il passato è passato e del futuro non c’è certezza, il punto ora è: conviene ancora entrare in questo settore, in una fase in cui – si spera – il picco dell’inflazione è stato superato? La risposta è: dipende. Prima di tutto da quanto impiegherà la curva dell’aumento dei prezzi a tornare nel suo terreno abituale. Se i tempi saranno lunghi, la risposta è fin da ora positiva; se saranno corti, è invece probabile che il quadro diventerà diverso. A vantaggio della ritrovata competitività di altri tipi di investimenti.