Osservatorio Findomestic, 6 italiani su 10 non riescono a risparmiare

Roma, 23 novembre 2023 – Sei italiani su dieci non riescono a risparmiare. Lo stipendio basta giusto per arrivare a fine mese. I restanti quattro italiani su dieci, pari al 37% del totale, riescono a farlo. Mettono da parte mediamente l'8% delle loro entrate mensili, ma in un caso su tre finiscono per andare a coprire le spese impreviste. E' quanto emerge dall'ultima indagine dell'Osservatorio mensile di Findomestic, realizzata in collaborazione con Eumetra e Research Dogma tra il 23 e il 25 ottobre 2023, che rileva come la propensione a fare acquisti abbia oggi toccato il punto più basso degli ultimi 12 mesi. La flessione sulle intenzioni di acquisto sfiora il 10 % e segue il -8% rilevato a fine settembre.

Cosa si compra di meno

La quasi totalità dei settori monitorati dall'Osservatorio è in sofferenza. La flessione più marcata riguarda i monopattini elettrici (-51%). Male, restando al comparto mobilità, anche scooter (-21,3%), e-bike (-18,2%) e auto nuove (-16,3%). Rimangono in carreggiata solo le auto usate che registrano un aumento delle intenzioni d’acquisto a tre mesi del +0,5%. Nel comparto ‘casa’ resistono (+1,2%) solo le intenzioni di ristrutturare e crollano, invece, pompe di calore (-34,2%), grandi elettrodomestici (-21%), infissi (-20,2%), mobili (-17,6%), impianti di isolamento termico (-16,1%) e caldaie a biomassa (-13,1%), probabilmente anche per l'effetto dell’addio al Superbonus 110. Più contenuta la discesa della propensione all’acquisto per piccoli elettrodomestici (-10,4%) e impianti fotovoltaici (-9%). Tra i prodotti tecnologici, i tablet perdono il 13,8%, i televisori il 10,9%, le fotocamere il 5,8% e la telefonia il 2,8%, soltanto i pc sono in positivo (+2,7%). Con l’approssimarsi delle festività natalizie il settore viaggi limita i danni (-0,4%), mentre le intenzioni d’acquisto di attrezzature sportive e per il fai da te rimangono al palo: rispettivamente -9,7% e -10,5%.

"In questa fase – commenta Gilles Zeitoun, amministratore delegato e direttore generale Findomestic – l’inflazione e il calo del potere d’acquisto restano le preoccupazioni principali degli italiani nonostante la crescita esponenziale dei timori di un’escalation delle guerre che si combattono alle porte dell’Europa dopo l’avvio del nuovo conflitto in Medio Oriente. Circostanze complesse che si ripercuotono sulla sfera emotiva ed economica delle famiglie comportando una fisiologica contrazione della propensione all’acquisto”.

Gli italiani che risparmiano: tre su dieci investono in Bot o obbligazioni

Visto il quadro internazionale particolarmente incerto, gli italiani che riescono a risparmiare investono i loro soldi in titoli di Stato, che attualmente hanno rendimenti appetibili. Secondo l'Osservatorio Findomestic, infatti, il 35% degli intervistati investe i propri risparmi in Bot o obbligazioni, libretti remunerati, azioni o altri prodotti finanziari, il 18% li tiene sul conto corrente, mentre oltre il 20%, con i soldi che ha ‘salvato’ dalle spese fisse, sceglie di concedersi viaggi e vacanze. In un contesto in cui il 45% delle famiglie lamenta problemi economici di media o grande entità, quasi 9 su 10 cercano di controllare le spese anche attraverso le modalità di pagamento: la maggior parte del campione utilizza il bancomat (43% delle preferenze) per avere il saldo del conto corrente sempre aggiornato, il 25% qualsiasi carta o strumento digitale che consenta di avere tutte le spese tracciate mentre il 22% preferisce i contanti.

Nell’ultimo triennio quasi la metà degli italiani ha chiesto un prestito

Il 42% del campione Findomestic dichiara di aver sottoscritto, dal 2021 ad oggi, un prestito o acquistato un bene a rate, soprattutto per necessità (38% dei casi) o perché attratto da particolari offerte come il tasso zero (30%) o anche per semplice comodità (19%). Lo ha fatto soprattutto dividendosi tra punto vendita (57%) e banche o finanziarie (33%) e nella maggior parte dei casi per acquistare un bene durevole (64%).

