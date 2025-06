Orsini: "Ora azioni forti". Ecco il piano da 8 miliardi

RAPALLO (Genova)

"Servono delle azioni forti, serve farle subito": dal convegno di Rapallo degli industriali under 40, il presidente Confindustria, Emanuele Orsini, rilancia il suo appello a mettere in campo "un piano da 8 miliardi per i prossimi tre anni". Serve "un piano industriale straordinario del Paese" scandisce chiaramente, serve "un overboost pazzesco" E poi bisogna "correre velocemente" sul nucleare, che non può essere "un tema politicizzato", perché il grande tema oggi è l‘incertezza, compresa quella energetica: "È ovvio che le nostre imprese sono in difesa e guardano gli investimenti con attenzione. Oggi chiedere di investire è come se chiedessimo a un cassintentegrato di comprare un‘auto nuova.

Sul tema dell’energia, che pende come una spada di Damocle sui conti delle aziende, arriva un altro appello chiaro: "Basta dire no al nucleare. Serve essere veloci, se partiamo oggi saremo pronti in sette anni. Se diventa politicizzato diventa un problema, è responsabilità sociale anche dei partiti dire che quella è la via. Ci sono capitoli in questo Paese in cui o si va tutti insieme o non si faranno".

Orsini ribadisce le tre proposte concrete per dare un “overboost“ alle aziende: "Prendiamo i fondi di coesione, rimoduliamo pezzi di quote del Pnrr, velocizziamo i contratti di sviluppo, perché non si può pensare che per fare un‘istruttoria servano due anni e mezzo o tre. Abbiamo proposto un piano da 8 miliardi utilizzando queste tre vie per dare spinta agli investimenti ed essere più performanti. Lo abbiamo dimostrato post Covid: le nostre imprese erano pronte, erano trasformate, hanno saputo aumentare la produttività del 20%".

Il presidente di Confindustria si rivolge anche ai leader dei sindacati, in vista dell‘incontro del 26 giugno, auspicando l’avvio di un confronto "che manca da anni", che "porti piano piano a trovare delle soluzioni partendo dalle cose che possono unire, dai punti che dividono meno, da temi più alti che riguardano tutti", come la sicurezza sul lavoro e la rappresentanza. E puntualizza: "Non ho mai visto i sindacati al nostro fianco su temi che per noi sono fondamentali. Difendere le imprese significa difendere il lavoro, le famiglie": si riferisce – spiega – a sfide in Europa, come per automotive e green deal, o anche su proposte di Confindustria come quella di un piano casa per chi deve trasferirsi per lavorare. "Mi auguro che il sindacato su questi temi sia con noi".

Piena sintonia con la leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria: "Di quello che ha lanciato Maria Anghileri – ribadisce Orsini–, la dichiarazione che non possiamo più galleggiare, credo che sia la cosa più bella. Perché dà l’idea"; come il tema di "investire sulla ‘filiera futuro’".