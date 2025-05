Orsini (Confindustria): “Caro energia insostenibile. Accelerare sul nucleare”

Bologna, 27 maggio 2025 – “E’ una situazione insostenibile”, per cui “serve agire con urgenza”. Non usa mezzi termini Emanuele Orsini, lanciando da Bologna un vero e proprio allarme per il caro energia.

"È un vero dramma che si compie ogni giorno – afferma il presidente all’assemblea annuale di Confindustria – per le famiglie, per le imprese e per l'Italia intera". Alla presenza della premier Giorgia Meloni, Orsini ne ricorda le parole (“Bisogna abbattere il sovraccosto energetico che pesa come un macigno sulla competitività delle imprese italiane. Alle opposizioni dico: lavoriamo insieme per il disaccoppiamento in bolletta tra prezzo del gas e prezzo delle rinnovabili”). Orsini si dice d’accordo: “È esattamente quello che chiediamo e ho chiesto da quando sono presidente di Confindustria”. Un mezzo, dice Orsini, è "accelerare il ritorno al nucleare".

“ Serve un piano straordinario: politica e sindacati stringano un patto”

Orsini indica le priorità delle imprese con un richiamo all’unità: “Bisogna lavorare tutti insieme, industria e servizi, istituzioni e partiti, di maggioranza e di opposizione, forze sociali e sindacati, ad un vero 'piano industriale straordinario per l'Italia”. L’idea è quella di “un sostegno agli investimenti di 8 miliardi di euro l'anno per i prossimi 3 anni. Ancora meglio se avessimo un orizzonte temporale di 5 anni". L’obiettivo di crescita deve essere “ambizioso”, almeno “il 2% di crescita del Pil nel prossimo triennio, da consolidare e aumentare nel tempo". E per fare questo serve “un nuovo patto” tra forze politiche e parti sociali.

