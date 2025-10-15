Il folle rally dell’oro oltre i 4.200 dollari. Le nuove regole del gioco fra guerre, crisi e crypto

Roma, 15 ottobre 2025 – L’oro riscrive la storia dei mercati. Il metallo giallo supera la soglia dei 4.000 dollari l’oncia e segna un livello mai raggiunto prima. Con con movimento rialzista che prosegue senza sosta dal 2022, l’ascesa storica dell’oro non rappresenta solo un record, ma un segnale chiaro dei mercati: da bene rifugio per eccellenza, il lingotto si conferma come il termometro dell’incertezza globale. E in un contesto dominato da tassi in calo, guerre commerciali e instabilità politica, l’asset si trasforma nuovamente nel rifugio naturale dei capitali in fuga. Nelle contrattazioni asiatiche ha toccato quota 4.193 dollari, mentre i future americani con scadenza a dicembre sono saliti oltre i 4.200, consolidando una corsa che non mostra segni di rallentamento.

Il rally dell'oro, sui mercati arrivato a toccare i 4.200 dollari all'oncia

Fed a guida Powell

Gran parte della spinta proviene dalla politica monetaria americana. La Federal reserve ha avviato un ciclo di allentamento a settembre 2025, riducendo i tassi di 25 punti base. Le dichiarazioni del presidente Jerome Powell di ieri, 14 ottobre, poi, hanno rafforzato le attese di ulteriori tagli entro fine anno, indicando come la debolezza del mercato del lavoro possa giustificare nuove riduzioni. In questo contesto, l’oro diventa più attraente rispetto ad altri asset: non produce interessi, ma conserva valore, consolidando la sua funzione di rifugio. Secondo gli analisti, la probabilità di nuovi interventi della Fed supera l’80%, spingendo istituzioni e investitori retail ad aumentare le posizioni sul metallo giallo.

La foto dell'interno di una miniera d'oro

Macron e l’instabilità politica europea

Anche l’Europa contribuisce al rally. Lo scorso 7 ottobre, il presidente francese Emmanuel Macron ha imposto un ultimatum di 48 ore al Parlamento per approvare misure economiche urgenti, minacciando lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale in caso di mancato accordo. La crisi di governo ha aumentato l’incertezza sui mercati europei, rendendo l’oro ancora più appetibile come asset sicuro.

Le tensioni Usa-Cina

L’altalena commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a pesare sull’economia globale. Nuove tariffe e sanzioni reciproche rischiano di rallentare il commercio internazionale e la crescita, con effetti diretti su supply chain e settori strategici. In questo scenario, l’oro si conferma porto sicuro: cresce non solo come protezione contro le oscillazioni dei mercati, ma anche come copertura contro l’inflazione importata, con materie prime e metalli preziosi che ritornano, non a caso, strumenti privilegiati per conservare valore.

Conflitti globali e banche centrali

Le guerre in Ucraina e Medio Oriente amplificano ulteriormente l’incertezza economica. Le banche centrali di paesi come Cina, Russia, India e Turchia hanno intensificato gli acquisti di oro, riducendo l’esposizione al dollaro e diversificando le riserve. Secondo il World Gold Council, tra luglio e settembre 2025 sono state acquistate oltre 200 tonnellate di lingotti, contribuendo a indebolire il dollaro e rendendo l’oro più conveniente per gli investitori internazionali. Gli Etf sull’oro hanno registrato afflussi netti per oltre 17 miliardi di dollari solo a settembre, confermando l’interesse istituzionale per il metallo come copertura dai rischi geopolitici e dalla volatilità dei mercati.

Il rally dell'oro, sui mercati arrivato a toccare i 4.200 dollari all'oncia

Tra bene rifugio e criptovalute

Nei periodi di incertezza, si sa, molti investitori abbandonano le criptovalute per rifugiarsi nell’oro, alla ricerca di stabilità e protezione. Il recente crollo delle crypto, un tonfo simile a quello del 2020 durante la pandemia, ha mostrato come il mercato digitale sia vulnerabile a dinamiche meno scontate e del tutto imprevedibili: vendite massive da parte delle cosiddette “balene”, movimenti speculativi improvvisi e reazioni a dichiarazioni macroeconomiche – dai tagli dei tassi di Powell alle minacce di Trump sui dazi – possono provocare fluttuazioni brusche. Persino personalità come il presidente Usa Donald Trump, che oggi sappiamo possedere circa 2,1 miliardi in Bitcoin, contribuiscono a rendere il mercato digitale imprevedibile, causando pump e dump improvvisi che fanno schizzare e crollare i prezzi. Insomma, se da un lato oro e crypto reagiscono agli stessi fattori globali – crisi geopolitiche, tensioni politiche e politiche monetarie – dall’altro il metallo giallo resta l’asset più solido, capace di proteggere i capitali e misurare la fiducia nei mercati, mentre le crypto confermano la loro natura più volatile e imprevedibile.