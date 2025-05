Oro in ascesa: +80% dal 2022. È trainato da Cina, India e incertezze globali

Roma, 19 maggio 2025 – L'oro sta registrando una nuova ascesa negli ultimi due anni. II recente rally sull’asset rifugio per eccellenza nei momenti di crisi è stato alimentato dall’interesse da parte delle banche centrali, in particolare da quelle dei Paesi emergenti, con l’obiettivo di aumentare le proprie riserve per proteggersi dalle incertezze economiche e politiche. Anche la crescente domanda da parte dei consumatori è un fenomeno destinato a crescere.

L’oro ha raggiunto il mercato retail e così negli Stati Uniti le barre d’oro sono comparse sugli scaffali della catena Costco. Oggi il pessimismo economico “sta guadagnando terreno: sempre più investitori ritengono che l'economia globale sia in pericolo e cercano rifugi sicuri” spiega Matteo Campi, head of multiasset and alternative di Arca Fondi Sgr, per disegnare il quadro che ha portato il metallo giallo a viaggiare oggi su nuovi massimi storici e superare i 3mila dollari per oncia troy, registrando un incremento di oltre l’80% rispetto ai minimi del settembre 2022.

Il contesto attuale è fragile e imprevedibile, quindi non sorprende che gli investitori cerchino rifugio nell'oro. Una corsa all’oro che ha persino modificato le dinamiche di mercato: la tradizionale correlazione negativa tra tassi di interesse e prezzo dell’oro si è indebolita.

Cina, India, Turchia e Polonia: i principali acquirenti di oro

Dal 2008, la quota di oro nelle riserve globali è passata dal 6% all’11% nel 2023, il livello più alto degli ultimi vent’anni. Nel 2024, le banche centrali hanno acquistato 1.045 tonnellate di oro, segnando il terzo anno consecutivo in cui la domanda ha superato le mille tonnellate. Le maggiori acquirenti includono Cina, India, Turchia e Polonia, con aumenti significativi nelle loro riserve.

Più nel dettaglio, lo scorso anno il maggiore acquirente del metallo giallo è stata la Polonia che ha acquistato 90 tonnellate, portando le riserve auree al 17% del totale. Il presidente della banca, Adam Glapinski, ha dichiarato apertamente l’intenzione di portare l’allocazione d’oro al 20%.

Buffett: “Acquistato da chi teme il crollo di altri asset”

Tuttavia, Campi ricorda che gli investitori istituzionali in precedenza hanno guardato ai metalli preziosi con scetticismo. Il metallo giallo non genera reddito e “viene acquistato da chi teme il crollo di altri asset e crede che il panico si diffonderà”, citando le parole dell’economista Warren Buffett.

Tra gli investitori americani con oltre 100 milioni di dollari in gestione, Campi spiega che solo un quarto possiede quote di fondi Etf legati all'oro e appena l'1,5% degli asset è investito in oro fisico. Questo spiega perché, nonostante l'aumento del prezzo, le partecipazioni negli Etf auriferi non siano cresciute proporzionalmente.

Bene rifugio contro l’inflazione

Il trend è cambiato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che secondo Ciampi ha avuto un impatto cruciale. Il congelamento delle riserve estere di Mosca ha dimostrato ai governi come, in caso di sanzioni, i titoli di Stato americani e altre attività denominate in valute occidentali potrebbero diventare “inaccessibili”.

Inoltre, le politiche monetarie espansive attuate durante la pandemia dai paesi sviluppati hanno diminuito la fiducia nelle valute “fiat”. Gli investitori hanno iniziato a proteggere la propria ricchezza da possibili scenari catastrofici, e l'oro, con la sua offerta relativamente limitata e il suo status storico di bene rifugio, “è visto come una protezione contro l'inflazione e le politiche economiche errate” sostiene Ciampi.

Sul prezzo impattano dazi e tensioni geopolitiche

Il primo timore che influisce sull’aumento del prezzo dell’oro è quello dell’inflazione. Le politiche protezionistiche adottate da Donald Trump potrebbero innescare una serie di guerre commerciali su scala globale, con conseguenze significative sull’economia mondiale. Parallelamente, anche le politiche migratorie estremamente restrittive “potrebbero avere un impatto negativo sul mercato del lavoro” avvisa il manager. Così come le politiche sanitarie basate su principi medici e scientifici “discutibili” potrebbero avere ripercussioni “drammatiche”, sottolinea.

Dunque, guerre commerciali, crisi del mercato del lavoro e rischi sanitari convergono nel generare un forte impulso inflazionistico. Inoltre, oggi il bisogno di sicurezza è così elevato che gli investitori continuano ad accumulare oro nonostante il contesto di tassi elevati. Questa rottura della relazione storica tra tassi e oro, secondo Ciampi, è un segnale chiaro di quanto sia elevata la percezione del rischio sistemico a livello globale.

Investitori spaventati dall’incertezza politica

A spaventare gli investitori è anche l’incertezza politica, un elemento che storicamente alimenta la corsa ai beni rifugio. L’indice di incertezza politica ha raggiunto livelli record, segnalando una apprensione senza precedenti circa gli equilibri geopolitici globali. La solidità della Nato è messa in discussione secondo Ciampi “come mai prima d’ora”.

Nel frattempo, la guerra in Medio Oriente non accenna a concludersi e rischia di espandersi all’Iran, con conseguenze potenzialmente devastanti sul mercato del petrolio e sulla stabilità dell’intera regione. Un conflitto più ampio potrebbe far schizzare il prezzo del greggio, innescando nuove pressioni inflazionistiche a livello globale e aumentando l’instabilità finanziaria.

In Europa, invece, Ciampi avvisa che i partiti populisti hanno raggiunto percentuali mai viste dal dopoguerra in molti paesi, minacciando l’equilibrio politico e istituzionale dell’Unione Europea. L’ascesa di forze politiche euroscettiche e nazionaliste rende più incerta la tenuta dell’Unione europea, alimentando i timori di nuove crisi economiche e finanziarie.