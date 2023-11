Ordini per 22 miliardi di euro. Confermate le previsioni sui ricavi

Per Fincantieri (in foto l’ad Pierroberto Folgiero) Ebitda a 276 milioni (+60%) rispetto allo stesso periodo del 2022; Ebitda margin al 5,1% (3,2%); ricavi a 5.383 milioni (+1,3%); posizione finanziaria netta negativa per 2.705 milioni. Confermata la guidance su ricavi, ebitda e posizione finanziaria.