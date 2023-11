OpenAi, ritorna Sam Altman: sarà di nuovo l’amministratore delegato

Roma, 22 novembre 2023 – Quattro giorni. Tanto è durato l'allontanamento di Sam Altman da OpenAi. Dopo la clamorosa estromissione dalla carica di amministratore delegato, il Cda fa marcia indietro e lo richiama alla guida della società no-profit da lui fondata che controlla ChatGp. L'annuncio è stato affidato a una breve nota, in cui si riferisce anche che è stata decisa una nuova composizione del Consiglio di amministrazione con la presenza di Bret Taylor quale presidente, Larry Summers e Adam D'Angelo.

Altman era stato estromesso a sorpresa venerdì scorso dopo che il Cda lo aveva accusato di scarsa trasparenza sulla gestione dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'episodio aveva innescato una turbolenta rivolta degli investitori ma anche dei dipendenti della società stessa.

OpenAI è strutturata in modo non convenzionale come una partnership tra una società di ricerca senza scopo di lucro e una filiale a scopo di lucro. Il consiglio di amministrazione supervisiona entrambe, ma il suo mandato principale è quello di perseguire un'intelligenza artificiale "sicura e vantaggiosa per tutta l'umanità" piuttosto che curare gli interessi degli investitori.

