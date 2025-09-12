OpenAI e Oracle insieme sul cloud. Accordo da 300 miliardi in 5 anni

È come costruire due centrali elettriche solo per alimentare l’intelligenza artificiale: l’accordo tra OpenAI e Oracle richiederà una potenza di 4,5 gigawatt, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa quattro milioni di abitazioni. È la misura titanica della partnership annunciata dal Wall Street Journal, che rivela come la società guidata da Sam Altman abbia firmato un contratto da 300 miliardi di dollari per acquistare potenza di calcolo nei prossimi cinque anni. L’intesa, che entrerà in vigore nel 2027, è tra i più grandi contratti cloud mai siglati e rappresenta un passaggio cruciale nella corsa all’intelligenza artificiale. Per OpenAI si tratta di una scommessa senza precedenti: la società genera oggi circa 10 miliardi di dollari di ricavi annui, ma dovrà pagare una media di 60 miliardi l’anno, cinque volte le sue entrate attuali. L’obiettivo è superare la cronica scarsità di risorse informatiche che finora ha rallentato il lancio di nuovi modelli e servizi. Oracle, dal canto suo, si troverà a concentrare una parte consistente dei ricavi futuri su un solo cliente, con il probabile ricorso a nuovo debito per finanziare l’acquisto dei chip necessari a sostenere i data center.

La notizia ha scosso i mercati: ieri le azioni Oracle sono balzate del 43%, dopo che la società ha comunicato di aver aggiunto 317 miliardi di dollari di contratti futuri nell’ultimo trimestre. Il balzo in Borsa ha avuto un effetto collaterale clamoroso: Larry Ellison, cofondatore e presidente di Oracle, ha visto il proprio patrimonio personale crescere di oltre 100 miliardi, fino a sfiorare i 400 miliardi di dollari. Un risultato che gli ha permesso di superare Elon Musk e diventare l’uomo più ricco del mondo.

I primi segnali di questa partnership erano emersi a luglio, quando OpenAI aveva annunciato un accordo da 4,5 gigawatt di capacità energetica con Oracle, senza però rivelarne la portata economica. Ora si scopre che il progetto è molto più ambizioso di quanto previsto: OpenAI non prevede di generare profitti prima del 2029 e stima di accumulare perdite per circa 44 miliardi di dollari prima di arrivare in attivo. Dietro i numeri si nasconde una sfida industriale che riguarda l’intero settore tech. La carenza di risorse di calcolo sta già creando colli di bottiglia nella creazione di nuovi modelli di intelligenza artificiale. Con questo accordo, OpenAI punta a risolvere uno dei problemi più urgenti, mentre Oracle si prepara a diventare la spina dorsale tecnologica della nuova era digitale.

Il boom degli investimenti nel settore sta però mettendo sotto pressione anche le infrastrutture elettriche locali, con intere aree costrette a pianificare nuove linee di approvvigionamento per sostenere la crescita dei data center. Se il progetto avrà successo, OpenAI potrebbe diventare la prima azienda a gestire un ecosistema di intelligenza artificiale su scala planetaria. Per Oracle, invece, è l’occasione per riposizionarsi come leader globale nella fornitura di servizi cloud ad altissimo valore aggiunto. La posta in gioco non riguarda solo i 300 miliardi di dollari sul tavolo, ma la leadership nella prossima rivoluzione industriale digitale, dove la potenza di calcolo sarà l’arma decisiva.

Andrea Ropa