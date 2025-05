OnlyFans sta per essere venduta? “Trattative in corso per 8 miliardi di dollari”

Roma, 23 maggio 2025 – OnlyFans starebbe per essere ceduta con un’operazione monster che potrebbe valere fino a 8 miliardi di dollari. Le serrate trattative ai vertici sarebbero iniziate da oltre un mese e l’accorso potrebbe essere raggiunto già nelle prossime due settimane.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, che cita tre fonti ben informate, la Fenix International – la società britannica proprietaria della famosa piattaforma di contenuti per adulti a pagamento – sarebbe seduta al tavolo con un gruppo di investitori guidato dalla società californiana Forest Road Company, con sede a Los Angeles. La Fenix starebbe inoltre valutando una Ipo per quotare in Borsa la piattaforma.

Cosa sappiamo dell’operazione

Il nome degli investitori – rappresentati dalla società di consulenza americana – che starebbero trattando con la Fenix è ancora top secret, così come il valore reale dell'operazione. Ad oggi sono noti i numeri di un fatturato in continua crescita. E che peserà sulla cifra finale dell’operazione.

L’azienda, come ha segnalato l’agenzia di stampa britannica potrebbe essere in contatto anche con altre società di investimenti.

Quanto vale la piattaforma

Nell'anno conclusosi a novembre 2023, l'azienda ha generato un fatturato di 6,6 miliardi di dollari, con un'impennata rispetto ai 375 milioni di dollari del 2020. Una crescita esponenziale che ha attirato l'attenzione di diversi investitori.

Secondo fonti e documenti depositati presso la ‘Securities and Exchange Commission’ statunitense, alcuni dirigenti di Forest Road facevano parte di una società di acquisizione specializzata che era in trattative per quotare OnlyFans nel 2022.

Al momento si sta anche valutando, secondo le fonti consultate da Reuters, anche una Ipo, ovvero un’offerta pubblica iniziale delle azioni agli investitori, finalizzata alla quotazione in Borsa.

Cos’è OnlyFans

Onlyfans è una piattaforma online, simile a un social network, che permette ai creatori di contenuti – solitamente per adulti – di monetizzare foto e video attraverso un abbonamento mensile. L’accesso alla piattaforma è gratuito, ma gli utenti possono scegliere di abbonarsi ai profili più interessanti per accedere ai contenuti esclusivi.

Nata da un’idea di Tim Stokely, OnlyFans è stata lanciata nel 2016. Dopo il lookdown, gli accessi sono saliti in modo esponenziale, attirando l’attenzione di creator e influencer dai tutto il mondo.

OnlyFans non possiede una politica molto restrittiva sui contenuti e consente agli utenti la possibilità di condividere anche fotografie di nudo in cambio di una quota associativa mensile. La società paga l'80% delle commissioni riscosse al creatore dei contenuti, mentre il restante 20% è trattenuto da OnlyFans. Al netto di tasse e commissioni, alla Fenix resta una quota che si aggira intorno al 12%.

Il successo mondiale

La piattaforma è popolare nel settore dell'intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness e altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online.

Nel maggio 2020 è scoppiato il successo mondiale, dopo che il sito è stato menzionato da Beyoncé nel remix della canzone di ‘Megan Thee Stallion, Savage’ (Remix). Il ceo Tim Stokely aveva dichiarato a ‘BuzzFeed News’ che il sito stava avendo “circa 200.000 nuovi utenti ogni 24 ore e da 7.000 a 8.000 nuovi creatori ogni giorno.

Sempre nel maggio 2020, OnlyFans ha annunciato una partnership con ‘Demon Time Social Media’ per creare un night club virtuale monetizzato utilizzando la funzione live a doppio schermo dei siti.