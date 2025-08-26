L’anno record di OnlyFans e la vendita miliardaria all’orizzonte. La spiegazione (non banale) del modello che ha spiazzato il mercato

Londra (Regno Unito), 26 agosto 2025 - Il 2024 è stato un anno da record per OnlyFans, che ha registrato risultati finanziari da capogiro e un'espansione globale significativa. La piattaforma, nota principalmente per ospitare contenuti per adulti, ha visto un incremento impressionante sia degli utenti che del fatturato, mentre il suo proprietario ha incassato dividendi per 522 milioni di sterline, pari a circa 602 milioni di euro.

Questi risultati positivi hanno fruttato enormi dividendi per il proprietario Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano, che ha ricevuto 497 milioni di dollari attraverso la sua società Fenix International, con ulteriori 204 milioni di dollari distribuiti tra dicembre e aprile. E non si esclude che, entro la fine dell'anno, la piattaforma possa essere venduta a una cifra multimiliardaria.

Il fatturato in costante crescita

Secondo i dati appena depositati presso la Companies House, OnlyFans ha registrato un aumento del 9% del fatturato rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 1,41 miliardi di dollari. L’azienda ha incassato circa 7,2 miliardi di dollari dagli abbonamenti degli utenti, di cui 5,8 miliardi sono stati restituiti ai creator, che hanno continuato a fare di OnlyFans una delle principali piattaforme per guadagnare online. Keily Blair, amministratore delegato di OnlyFans, ha dichiarato: "Nel 2024 OnlyFans ha continuato a far crescere il suo fatturato e la sua base utenti globale. Ci siamo espansi in nuovi settori verticali, dimostrando la forza e il potenziale della piattaforma in un'ampia gamma di generi". "Con una serie di importanti partnership con marchi e singoli individui - ha spiegato - in particolare nello sport, OnlyFans ha continuato a rafforzare la sua reputazione come elemento fondamentale dell'economia dei creator in senso più ampio".

Sempre più account

Il numero totale di account creati da produttori di contenuti è aumentato del 13%, raggiungendo quota 4,6 milioni. Un segno evidente di come la piattaforma stia diventando una vera e propria opportunità economica per un numero crescente di persone. Dall’altra parte, il numero di account fan, ossia quelli che pagano per accedere ai contenuti, è salito del 24%, portando il totale a 377,5 milioni a livello globale.

Il modello di business vincente

La piattaforma di OnlyFans guadagna principalmente mediante gli abbonamenti a scadenza che gli utenti sottoscrivono per accedere ai contenuti di qualcuno. I content creator hanno totale libertà nella scelta di quanto far pagare ai propri fan, una prerogativa non sempre possibile su altre piattaforme. Agli abbonamenti si aggiungono eventuali contenuti extra, come la possibilità si chattare con il content creator o di accedere a materiale esclusivo. Di quanto guadagnato, ben l'80% finisce direttamente nelle tasche dei content creator, mentre il restante 20% va alla piattaforma.

Il sostegno dei fan

Come il nome suggerisce, OnlyFans non potrebbe esistere senza il sostegno soprattutto economico che i fan sono disposti a dare ai loro creator preferiti. E, va detto, non si tratta di un fenomeno riservato ai contenuti per adulti: negli ultimi anni, molti youtuber si fanno sostenere nei propri progetti dai follower, utilizzando piattaforme come Patron che permettono anche l'accesso a materiale esclusivo. In altre parole, ora più che mai gli utenti del web sono disposti a pagare di tasca propria per avere un rapporto 'più diretto' col proprio content creator di riferimento: è anche questo a spiegare il successo di OnlyFans.

L'impatto della pandemia

Seppur OnlyFans sia nato nel 2016, è dal 2020 che c'è stato un vero e proprio boom della piattaforma. E, secondo molti analisti, è il lockdown ad aver giocato una parte importante. Durante la pandemia si era costretti a restare a casa, senza la possibilità di condurre una vita sociale regolare, andare al cinema o ai concerti. E questo ha rappresentato la fortuna di molte piattaforme online, compresa OnlyFans. Si trattava anche di un modo di avere dei contatti 'umani' - è infatti possibile anche chattare - in un momento in cui erano per forza di cose limitati.

Meno stigma sul sex working

Altra ragione che spiega il successo di OnlyFans è la morale che sta cambiando: rispetto anche a pochi anni fa, c'è una visione sempre meno 'giudicante' per quanto riguarda la pornografia e il sex working in generale. OnlyFans - sebbene non abbia esclusivamente contenuti per adulti - permette ai creator di guadagnare in maniera sicura e mantenendo il controllo della situazione.