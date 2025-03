Oniverse, 88 nuovi punti vendita. Ricavi 2024 a 3,5 miliardi (+13,5%)

Volano i numeri del Gruppo Oniverse, a cui fanno riferimento i marchi della moda e del lusso Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Antonio Marras, dell’enogastronomia, Signorvino, e della nautica, con Cantiere del Pardo. Nel 2024 il fatturato del Gruppo supera i 3,5 miliardi, con un aumento a doppia cifra del 13,5%. La quota di fatturato prodotto all’estero raggiunge i 2,2 miliardi. Gli investimenti totali sono stati più di 280 milioni, ripartiti in tutti gli ambiti di attività del Gruppo.

Al 31 dicembre 2024 operavano con i marchi del Gruppo un totale di 5.732 punti vendita, di cui 3.798 all’estero e 1.934 in Italia. Prosegue lo sviluppo di punti vendita, sia all’estero che in Italia, tanto che sono stati aperti, nel corso del 2024, 88 nuovi punti vendita, in Italia, Messico, Stati Uniti, Germania e Francia.

Nella nota di bilancio si legge: "Presente in 59 paesi, il Gruppo intende perseguire una politica di consolidamento della sua leadership nei principali mercati europei, continuando lo sviluppo anche in paesi extraeuropei ritenuti interessanti".

Nel retail, oltre alle aperture di nuovi punti vendita, prosegue il progetto di integrazione globale tra negozi ed e-commerce, al fine di offrire al consumatore un ampio ventaglio di alternative di acquisto adatte ai diversi gusti e contesti locali. Nella logistica e nella produzione gli investimenti sono focalizzati in tecnologie innovative.

Bene anche il settore enogastronomia, con la catena di negozi Signorvino, enoteche con ristorazione leggera e il progetto Oniwines. Signorvino conta 41 punti vendita, di cui 39 in Italia e due all’estero. Nel 2025 è prevista l’inaugurazione di dieci nuovi punti vendita. Oniwines è un progetto che riunisce diverse cantine, con lo scopo di valorizzare il territorio italiano attraverso vini autoctoni che possano raccontare storia, cultura e tradizioni locali, regalando un’esperienza autentica, "dalla vigna al bicchiere".

Nel corso del 2024 è stata inaugurata una nuova cantina "Podere Guardia Grande" ad Alghero (in Sardegna) e acquisita "Villa Bucci", cantina marchigiana simbolo della rinascita del verdicchio con una storia di eccellenza nel settore vitivinicolo.

Il Gruppo, che fa riferimento all’imprenditore Sandro Veronesi, è poi presente nella nautica, con il Cantiere del Pardo, azienda leader nella produzione di premium yachts a vela e a motore. Nel 2024 sono stati valorizzati storia e marchi dell’azienda. Veronesi intende puntare, anche per il brand della nautica, sull’internazionalizzazione.