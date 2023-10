On line Money Vibez. L’economia per tutti

e Arnaldo Liguori

Parole semplici per spiegare concetti complessi. In poco tempo, con l’uso di grafiche facili e immediate e rispondendo alla sfida che Instagram, TikTok e gli altri mezzi di comunicazione contemporanei lanciano oggi anche al giornalismo più serio e rigoroso, quello economico. Dunque: provare a essere precisi e accurati nell’informazione economica e finanziaria, pur senza rinunciare alla leggerezza e alla velocità che i nuovi mezzi impongono. Sono gli obiettivi di ’Money VibeZ’, il nuovo progetto di Qn-Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net rivolto esclusivamente al mondo dei social network, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Soprattutto quella Generazione Z, i nati dopo il 2000, abituati fin da piccoli alla velocità dell’iperconnessione. Per loro, ma certo non soltanto, realizzeremo video esplicativi, documenti originali, infografiche, caroselli (una selezione ragionata di foto e video) e semplici post.I temi trattati sono quelli che dominano la discussione tra intelligenza artificiale, nuove tecnologie, criptovalute, investimenti. Oppure le risposte alle domande che tantissimi si pongono quotidianamente ma per le quali poi non hanno tempo né voglia di cercare da sé una risposta semplice, chiara ed efficace. Interrogativi come: cos’è l’inflazione? A cosa serve la manovra di bilancio? Cosa sono i Btp? Dove finiscono le banconote inutilizzabili? Come nasce il divario economico tra nord e sud? E poi le curiosità che, sì, forse non ci cambiano la vita, ma di sicuro aiutano a comprendere i cambiamenti del mondo economico.

Per scoprire come nasce la ricchezza di Elon Musk, quali prodotti commerciali ci hanno cambiato l’esistenza e dove finiscono i metalli preziosi con cui sono prodotti i cellulari. Il linguaggio è quello veloce del mondo dei social: una serie di brevissimi video alternati da grafiche e inserti video, caroselli di schede pensati per raccontare in pochi punti argomenti complessi e post sugli argomenti più discussi. I contenuti di Money VibeZ, realizzati settimanalmente dai giornalisti di Qn-Quotidiano Nazionale, tra sito e carta stampata, sono pensati in stretta connessione con le pagine del settimanale Qn Economia, che approfondisce i temi e le storie di maggiore impatto sulla nostra vita e sulle nostre tasche, e del canale digitale di Economia di quotidiano.net che, a un anno esatto dal suo lancio, è ormai diventato un punto di riferimento quotidiano per i nostri lettori proprio per la sua vocazione a spiegare i fatti complessi attraverso guide di facile comprensione su argomenti di attualità economica. L’appuntamento con Money VibeZ parte oggi. Ci vediamo sulle nostre pagine di Instagram e TikTok. Rimanete connessi.