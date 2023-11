Oltre 3,3 miliardi di ricavi in nove mesi Il Gruppo Prada ha registrato una crescita solida nei primi nove mesi dell'anno, grazie alla forza del marchio e alla creatività. I ricavi hanno raggiunto i 3.344 milioni (+17%) con Asia Pacifico, Giappone ed Europa in forte crescita. Il presidente Bertelli parla di una rafforzata organizzazione per accelerare sull'innovazione.