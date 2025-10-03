Olive taggiasche e carne salada nuove Igp, Italia leader della Dop economy

Milano, 3 ottobre 2025 – Il registro delle indicazioni geografiche protette (Igp) si arricchisce: la Commissione europea ha approvato l’aggiunta delle prelibatezze italiane “olive taggiasche liguri” e “carne salada del Trentino”. Queste nuove denominazioni si uniscono alle oltre 3.680 già presenti nella banca dati eAmbrosia, che raccoglie eccellenze - prodotti alimentari e agricoli, vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati - prodotte in un’area geografica specifica. Ma la cosiddetta Dop economy, di fatto il segmento premium dell’agrifood, è molto più di una lista: rappresenta un giro d’affari di oltre 20 miliardi di euro.

In quest’ambito, l’Italia è il leader indiscusso dell’Unione europea, dove oltre un marchio su quattro è Made in Italy. Il Belpaese, infatti, vanta 895 indicazioni geografiche tra Dop, Igp e Stg, seguito dalla Francia con 774 prodotti tutelati. Il settore, secondo l’ultimo Rapporto Ismea-Qualivita, dà occupazione a circa 850mila lavoratori in Italia, di cui il 60% nella fase agricola. A trainare la Dop economy del nostro Paese sono soprattutto i formaggi, che crescono del 5,3% e superano per la prima volta i 5,5 miliardi di euro di valore alla produzione, coprendo il 60% del fatturato food. Seguono i salumi e i prodotti a base di carne (25%) e il comparto ortofrutticolo.

Per le olive taggiasche liguri, il percorso per ottenere l’Igp è partito nel 2021, con la costituzione dell’Associazione tra i produttori di olive taggiasche liguri e la successiva presentazione nel 2022 della domanda di registrazione al Ministero dell’agricoltura e alla Regione Liguria. "Dopo un lungo periodo di impegno e confronto - dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana - arriva un risultato epocale che tutela una tradizione secolare, valorizza il nostro territorio e garantisce ai consumatori qualità, autenticità e origine certa”.

L’altra new entry, la carne salada del Trentino, è un salume ottenuto da bovini da carne caratterizzato da magrezza, sapore di carne matura e aroma leggermente speziato. La sua produzione e il confezionamento avvengono su quasi tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento, con alcune eccezioni a livello comunale. In Trentino, la tradizione pratica di lavorazione e conservazione si è mantenuta viva fin dai tempi dell'antica Roma, mentre in altre aree è andata quasi del tutto perduta.