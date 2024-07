Olimpiadi, effetto boomerang: pochi turisti e parigini in fuga. “Le Marais è vuoto”

Roma, 31 luglio 2024 - Effetto boomerang dei Giochi su Parigi. La Ville Lumiére non ha mai avuto problemi con il turismo, tutti i giorni dell'anno i suoi musei e luoghi più caratteristici sono visitati da migliaia di persone, e a maggior ragione con le Olimpiadi ci si aspettava il pienone. Ma non è stato così, anzi sembra che l'evento internazionale abbia avuto un effetto contrario.

Anche se mancano ancora i dati ufficiali di fine evento, è sotto gli occhi di tutti che "Le Marais" è vuoto: infatti lo storico quartiere ebraico è sempre assediato dai turisti per le sue boutique, musei e ristoranti. "La seconda metà di luglio è stata assolutamente catastrofica per i caffè e i bar di Parigi. Le strade sono deserte, i parigini sono fuggiti, alcune strade e stazioni della metropolitana sono chiuse", ha confermato al "Deutsche Welle" Remi Calmon, direttore esecutivo dello Sneg & Co, sindacato che rappresenta il settore nella capitale.

Il crollo maggiore, fino al 50% degli incassi, peggio che col Covid, riguarda zone classificate ad alta sicurezza. E anche le compagnie aeree confermano che sta mancando il fatturato sempre consistente del periodo dei Giochi, ad esempio Air France-KLM si aspetta fra i 150 e i 170 milioni di euro in meno nel terzo trimestre.

Sempre dall'indagine di "Deutsche Welle" ha ripreso le parole di Gail Boisclair, che gestisce Perfectly Paris, agenzia che si occupa di affitti di appartamenti ammobiliati: "Molte persone stanno evitando Parigi perché non vogliono affrontare lo stress delle metropolitane potenzialmente sovraffollate durante le Olimpiadi, la congestione del traffico, i possibili scioperi o il rischio di attacchi terroristici". Stesso discorso per gli hotel, che avevano aumentato i prezzi in vista dei Giochi, e che hanno fatto un passo indietro dopo le scarse prenotazioni già da questa primavera.

Le proiezioni complessive sono scese da 15 a 11 milioni di turisti in visita durante le Olimpiadi, ma Calmon non dispera: "Siamo ottimisti sul fatto che bar e ristoranti possano recuperare alcune delle loro perdite se il numero di visitatori aumenterà ad agosto. Molto dipende dalle misure di sicurezza a cui saremo soggetti nelle prossime settimane".