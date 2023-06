L’Olanda non si fida della Cina: "Limiti all’export di microchip"

Roma, 30 giugno 2023 – L’Olanda, principale paese europo produttore di chip elettronici, mette un freno alle esportazioni dei semiconduttori verso la Cina. Sono entrate in vigore le misure annunciate a marzo: in base alle nuove norme, legate a motivi di "sicurezza internazionale e nazionale" dall’1 settembre i produttori dovranno richiedere licenze specifiche per esportare le tecnologie per la produzione di chip, impiegati anche nella costruzione di armi. Lo schema di controllo dell’export sui semiconduttori ricalca il blocco imposto da Washington lo scorso autunno, ed è un effetto della strategia commerciale anti-cinese portata avanti dall’amministrazione Biden.

La decisione è stata presa "nell’interesse della sicurezza nazionale" ha dichiarato il ministro del Commercio estero olandese Liesje Schreinemacher poiché "i semiconduttori possono dare un contributo fondamentale ad alcune applicazioni militari avanzate". L’ordinanza, in particolare, riguarda una serie di tecnologie molto specifiche per lo sviluppo e la produzione di chip che, secondo il governo olandese, possono dare un contributo fondamentale ad alcune applicazioni militari avanzate. Con ogni probabilità le restrizioni riguarderanno il gruppo olandese Asml, tra i maggiori produttori europei di macchinari per la produzione di semiconduttori, e in particolare le macchine ‘Deep Ultraviolet’ (Duv), tecnologia utilizzata per stampare circuiti miniaturizzati sui microprocessori, in cui l’azienda è specializzata.

Asml, nonostante le misure, non prevede un impatto materiale sulle prospettive finanziarie. La società produce anche macchine ‘Extreme Ultraviolet’ (Euv) per la realizzazione di chip elettronici ancora più sofisticati, già oggetto di un accordo multilaterale firmato da una quarantina di Paesi (tra cui Usa e Paesi Bassi), che regola il controllo delle esportazioni di tecnologie a doppio uso civile-militare.

Dal canto suo, Pechino si "oppone con forza" alle nuove restrizioni: "Chiediamo alla parte olandese di tenere presente il più ampio interesse di salvaguardare le regole del commercio internazionale e la cooperazione economica e commerciale bilaterale e di correggere immediatamente i suoi errori" ha ribadito immediatamente l’ambasciata cinese nei Paesi Bassi.