Ok della Bce a Mediobanca per Banca Generali

Via libera libera della Bce all’acquisizione di Banca Generali da parte di Mediobanca. Lo annuncia Piazzetta Cuccia sottolineando che Francoforte autorizza Mediobanca ad "acquisire il controllo diretto di Banca Generali" mentre Bankitalia dà il via libera ad acquisire il controllo indiretto e la partecipazione qualificata nelle controllate Generfid, Intermonte, Nextam, 8a+ Investimenti e Tosetti Value. Mediobanca è tenuta a presentare un piano d’inegrazione entro 6 mesi dall’acquisizione di Banca Generali, che, seguito dell’acquisizione, sarà soggetta alla vigilanza diretta della Bce Sull’altro fronte va registrato invece il nuovo passo avanti di Montepaschi nella scalata di Mediobanca. Dal 13,47% di adesioni all’offerta pubblica di scambio raccolte lo scorso 14 agosto Rocca Salimbeni è salito ieri al 19,41%, raccogliendo in un solo giorno oltre 49,5 milioni di adesioni. Un balzo dietro al quale non è dato sapere se il gruppo Caltagirone e Delfin, rispettivamente con il 10 e il 19% di Piazzetta Cuccia, abbiano iniziato a consegnare i loro titoli. A giudicare dai numeri, però, non è escluso che almeno Delfin abbia mosse le prime pedine. È partito nel frattempo il conto alla rovescia per l’assemblea di Mediobanca di giovedì prossimo 21 agosto. I soci sono chiamati a votare l’Ops su Banca Generali. Piazzetta Cuccia, rispondendo ad alcune domande relative a possibili incontri tra il Ceo Alberto Nagel e il consigliere di Generali Lorenzo Pelliccioli, afferma più volte di non voler commentare articoli di stampa ma ribadisce che Banca Generali, "è sempre stata negli anni un target privilegiato in ragione del fondamento industriale e strategico di una eventuale integrazione tra i due gruppi". Proposte di integrazione – viene spiegato – erano state inviate già nel 2020. Ottenuto il via libera della Bce, l’ofCon il via libera della Bce della Bce, l’operazione Banca Generali, si terrà in settembre, prima che termini l’Ops di Montepaschi su Mediobanca, che si chiuderà il prossimo 8 settembre.