Ok al nuovo modello di governance

Dall’assemblea di Unicredit arriva il via libera all’acquisto di azioni proprie per 2,5 miliardi e, nella parte straordinaria, al modello monistico. Un sì senza sorprese: presente il 69,03% del capitale (la quasi totalità per delega) sul primo si è espresso a favore il 99,45%, sul secondo il 99,7%, così come sull’annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale. Invariati gli azionisti sopra il 3% che restano Blackrock (6,4%) e Allianz (3,9%).

"Il modello monistico rende maggiormente efficace la governance interna", ha sottolineato il presidente, Pier Carlo Padoan. Il modello sarà operativo con il rinnovo del Cda della prossima primavera.