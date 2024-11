Oggi ultimo giorno di adesione all’Opa. Raggiunto l’87,06% delle azioni

Oggi ultimo giorno di adesione l’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Monrif. Raggiunto l’87,06% delle azioni. L’offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 0,0500 euro per ciascuna azione portata in adesione. Qualora entro la fine del periodo di adesione vengano portate in adesione all’offerta e/o acquistate dall’offerente al di fuori dell’offerta ulteriori azioni rappresentative del 2,94% del capitale sociale dell’emittente, si verificheranno i presupposti per il delisting automatico delle azioni di Monrif a esito dell’offerta. Qualora il delisting non venisse raggiunto, il delisting sarà conseguito mediante la fusione di Monrif in un veicolo non quotato che sarà costituito da Monti Riffeser.