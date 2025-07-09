Il pos in chiesa per le offerte: l’ultima idea di Giorgetti

Roma, 9 luglio 2025 – Immaginate che al momento dell’offertorio invece che passare con il cestino della questua il sacrestano passi con il pos, oppure che per accendere una candela alla Madonna invece che inserire la moneta nella fessura delle offerte ci sia il contatless per la carta di credito. Sarebbe una novità non da poco per i fedeli italiani (in Europa o nel mondo già avviene) e ad auspicare che ciò possa avvenire anche in Italia è il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Un modo per facilitare le offerte per chi non ha contati e per tracciare anche la questua?

Fatto sta che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti caldeggia la possibilità di fare offerte anche in chiesa utilizzando pagamenti digitali. Intervenuto all'evento Nexi sui servizi al terzo settore, il ministro ha ricordato che all'estero normalmente le offerte in Chiesa si possono fare con il Pos, "invece in Italia, questo non è molto d'uso”.

Giorgetti ha precisato che “mi hanno spiegato che la parrocchia deve essere iscritta al terzo settore. E quindi questo è un segnale che mandiamo alla Cei, visto che ogni tanto ci tirano dei pizzicotti, di intensificare questo tipo di presenza”. “Speriamo che il progetto abbia successo anche nelle parrocchie” ha aggiunto il ministro mandando un “saluto il Cardinale Zuppi con amicizia”.

Diversi studi attestano come ormai anche gli italiani si stiano sempre più affidando ai pagamenti digitali (attraverso app o carte di credito) per i propri acquisti. Ad attestarlo ci sono le rilevazioni e le tendenze degli operatori del settore. Del resto ormai per la detrazione di alcuni servizi, come ad esempio le spese mediche, è necessario effettuare il pagamento mediante un sistema tracciabile.