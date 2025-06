Ocse: nel 2025 il Pil italiano rallenta allo 0,6%, la crescita globale al 2,9%

Roma, 3 giugno 2025 – Nel 2025 la crescita del Pil italiano rallenterà leggermente allo 0,6% per poi risalire il prossimo anno a +0,7%. Questa la stima dell'Ocse, contenuta nell'ultimo Economic Outlook. Anche le previsioni di crescita globale sono state limate, al 2,9% sia per quest'anno che per il prossimo.

Conti pubblici e disoccupazione

Il report riporta progressi migliori del previsto per il nostro Paese sul risanamento dei conti pubblici, in particolare sul deficit del 2024 calato 3,4% del Pil, dal 7,2% del 2023, 0,4 punti percentuali al di sotto di quanto preventivato dallo stesso governo. Quest'anno il disavanzo dovrebbe calare al 3,1% del Pil e nel 2026 al 2,8%, riportandosi quindi al di sotto della soglia del 3% stabilita dal patto di stabilità e di crescita della Ue. E secondo l'Ocse il debito pubblico della Penisola inizierà a limarsi rispetto al Pil già da quest’anno, al 135% a fronte del 135,3% del 2024, e proseguirà su questo sentiero anche nel 2026 con un 134,5%. Nel frattempo è atteso un nuovo calo del tasso di disoccupazione, al 6,1% quest’anno, a fronte del 6,5% cui era calato nel 2024, ed è previsto che si mantenga allo stesso valore anche nel 2025.

Dazi, esportazioni, salari

L'Organizzaizone per la cooperazione e lo sviluppo economico segnala come i problemi sul fronte delle politiche commerciali globali, legati alla guerra dei dazi, "rallenteranno la crescita" della nostra economia, sulla quale "dominano i rischi al ribasso". L'Italia, si ricorda, "è esposta alle tariffe più alte" minacciate dall'amministrazione Trump dal momento che più del 10% delle sue esportazioni nel 2023 sono finite negli Usa.

Sempre sul fronte commerciale i volumi delle esportazioni italiane dovrebbero stagnare nel 2025 (-0,4% sullo scorso anno) a causa di politiche più restrittive e della debolezza della domanda nei principali mercati europei. Per l'Ocse "l'aumento dei salari reali sosterrà la domanda dei consumatori" mentre "gli investimenti saranno stimolati dall'attuazione accelerata dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Su questo fronte, continua l'organizzazione, "un'attuazione più rapida dei progetti Pnrr" può sostenere la crescita. Inoltre, "i progressi nell'attuazione del Pnrr dovrebbero stimolare maggiori investimenti privati ​​e occupazione nel medio termine". Tuttavia, continua l'Ocse, "per mantenere nel lungo termine" gli standard di vita l'Italia dovrebbe "migliorare le opportunità per i giovani laureati e per i lavoratori più anziani di aggiornare le proprie competenze e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro".