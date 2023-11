Occasione persa per investire sulle imprese

Villois

Sono oltre 30 anni che ogni governo in occasione della legge di bilancio si trova di fronte a uno scenario che imporrebbe di investire. Ma parimenti si dovrebbe sostenere le fasce più deboli, in continuo aumento, e in presenza di accelerazioni tecnologiche che imporranno sempre più competenze professionali, a discapito di lavoro generico. Questa volta è peggio delle altre perché l’inflazione-carrello della spesa, ha depauperato il reddito procapite di non meno di un quarto, accelerando l’impoverimento, ma non solo. La politica sarà sottoposta a metà 2024 alla prova delle europee, e quindi facile tirare le somme, quel tanto o poco che c’è se ne va alle fasce deboli. Opportuno e necessario farlo, ma rinviare ulteriormente gli investimenti, mettendo al centro della legge di bilancio le imprese, non fa altro che protrarre lo stato di debolezza del nostro sistema socio-economico-fiscale e contributivo. All’orizzonte l’intelligenza artificiale, il ruolo degli algoritmi, il metaverso, inseriti in processi avanzati di digitalizzazione, dei quali l’apparato pubblico è quasi digiuno, cosi come lo è la maggioranza delle Pmi e micro imprese, ovvero il 95% delle aziende italiane.

Purtroppo non ci sono neppure le briciole per stimolare la partenza di una nuova locomotiva paese, mentre i competitor europei e mondiali procedono celermente e sono già molto avanti a noi. Sarebbe stato necessario almeno definire con le rappresentanze imprenditoriali un disegno, supportato dalle risorse del Pnrr, che garantisse di puntare su una politica industriale e commerciale, basata su significativi riconoscimenti fiscali per chi investe mezzi finanziari propri eo ricorre a quelli bancari.