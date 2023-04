Obiettivo 2023: cedola oltre 0,50 euro

Dividendo ordinario sopra i 50 centesimi e conferma della raccolta netta a 8,3 miliardi di euro. Sono gli obiettivi di Mediolanum per il 2023 indicati dall’ad Massimo Doris (in foto) in assemblea. Approvato il bilancio con un solo voto contrario in rappresentanza di fondi esteri con il 12,6% del capitale; cedola di 0,5 euro.