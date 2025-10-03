Obi apre il suo primo showroom a Milano. L'ad Gennai: "Non solo punto vendita"

Milano, 2 ottobre 2025 – Grande novità per i clienti di Obi. L'azienda leader nel settore del fai da te e del giardinaggio ha aperto, nella giornata di giovedì 2 ottobre, il suo primo showroom a livello globale in zona Dateo a Milano, precisamente al numero 11 di viale Piceno. Un nuovo spazio che ha come obiettivo quello di fornire ai clienti una consulenza sempre più personale, nell'ambito di una ricerca realizzata con GfK-An NIQ Company appartenente a un più ampio progetto intitolato "Intelligenza Manuale". Quest'ultima consiste in un'iniziativa atta a esplorare il significato e il ruolo che hanno le competenze manuali nella creazione dei valori, passando dalle singole relazioni umane al sistema inteso come Paese.

Nuovo showroom a Milano

Per l'inaugurazione del primo showroom firmato Obi non è casuale la scelta di una città come Milano, trattandosi di un concept ben definito e replicabile realizzato in un contesto urbano dinamico come quello del capoluogo lombardo. Lo spazio si estende su una superficie di circa 450 metri quadrati e consiste nel primo investimento di questo tipo effettuato in Europa dall'azienda leader del settore del giardinaggio e del fai da te. Obi intende così sottolineare, in ogni caso, l'importanza strategica del mercato italiano nei propri affari: nel 1991 fu proprio il nostro Paese ad ospitare il primo punto vendita del gruppo fuori dai confini tedeschi dove si è sviluppato. Ad oggi Obi conta in Italia circa 2.500 collaboratori e 56 punti vendita, che vanno da superfici di circa 1.500 metri quadrati fino a store più grandi la cui area varia tra gli 8mila e i 10mila metri quadrati. Uno showroom che si prospetta essere un luogo dedicato alla progettazione e alla coesione con l'intero ecosistema Obi, che spazia come tutti ben sanno dai prodotti per l'ambiente bagno a una selezione di articoli per la casa come serramenti, porte, superfici e rivestimenti di design fino ad arrivare alla climatizzazione e alla domotica. Per il lancio di questo spazio Obi ha sviluppato una campagna in collaborazione con DLVBBDO e Wavemaker.

Il progetto "Intelligenza Manuale"

Il nuovo spazio Obi è inserito nell'ambito della ricerca dedicata all'Intelligenza Manuale, portata avanti dall'azienda insieme a GfK-An NIQ Company. Uno studio che ha messo in luce l'importanza delle abilità manuali anche in un epoca digitalizzata e automatizzata come quella attuale, riconoscendo anche la loro capacità di dialogare con la tecnologia e la sua innovazione. Secondo l'analisi, il 91% degli italiani ritiene una certa dimestichezza nei lavori manuali fondamentale per la vita quotidiana, mentre per l'80% degli intervistati attività di stampo manuale consistono in un potente strumento relazionale capace di rafforzare i legami sociali tra le persone e sostenere la loro collaborazione generando momenti di autentica condivisione. Nel mentre, una percentuale del campione pari al 62% ha notato una diminuzione comune delle capacità manuali rispetto a un decennio fa, sottolineando una progressiva perdita di una tradizione italiana come quella del 'saper fare'. Le professioni artigiane sono ancora ritenute meritevoli di rispetto dal 77% degli italiani, con il 50% che invece richiede maggiore considerazione per loro e ritiene necessario un maggiore sostegno da parte delle istituzioni. Il pubblico analizzato vede come principali ostacoli alla crescita delle professioni manuali nell'epoca moderna la burocrazia e la pressione fiscale. Il 74% del campione, infine, si definisce ottimista riguardo l'integrazione tra Intelligenza Artificiale e Intelligenza Manuale, immaginando un futuro dove competenze digitali e pratiche vanno di pari passo.

"Vogliamo uno spazio consensuale"

"Lo showroom di Milano segna un passo importante nella nostra strategia in Italia - ha spiegato l'amministratore delegato di Obi Italia, Gabriele Gennai -: non è solo un punto vendita, ma uno spazio consulenziale, un luogo dove le progettualità prendono forma attraverso l'esperienza e la relazione con i professionisti. Relazione è anche la parola chiave del progetto intrapreso sull'Intelligenza Manuale: secondo la ricerca realizzata con GfK, l'80% degli italiani ritiene che le attività manuali aiutino a sviluppare e rafforzare i rapporti sociali, ma è una ricchezza che stiamo con il tempo perdendo. Considerata la funzione che gli artigiani esercitano nel nostro Paese e il valore economico che ne deriva - conclude -, riteniamo fondamentale generare maggiore consapevolezza sull'Intelligenza Manuale e promuovere, anche in ambito formativo e professionale, un sostegno più deciso da parte di tutto l'ecosistema. Basti pensare anche alle eccellenze italiane del nel mondo della moda e del design".