Obbligo Pos da domani 30 giugno: e se c'è un rifiuto? Distributori sigarette, cosa succede

Roma, 29 giugno 2022 - Obbligo di Pos da domani 30 giugno per commercianti e professionisti. Che dovranno accettare i pagamenti elettronici per qualisiasi cifra. Pena una doppia sanzione: multa base di 30 euro e 4% dell'importo.

Utile ripassare in rassegna le categorie interessate dalle regole: artigiani come falegnami, fabbri e idraulici; ristoratori e baristi; negozianti e ambulanti; notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro, dentisti e professionisti in genere.

Ma che cosa può fare un cittadino che si veda rifiutata quella possibilità? Ecco i consigli di Assoutenti e il caso dei distributori automatici delle sigarette sollevato dalla Federazione italiana tabaccai.

1. Che cosa può fare un cittadino se gli viene rifiutato il pagamento con il Pos?

"Riprendere la scena con un telefonino e inviare il video alla Finanza o ai vigili urbani", è netto Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. L'associazione ha creato un indirizzo mail - [email protected] - per raccogliere le segnalazioni.

2. Per i commercianti commissioni troppo alte. Cosa si può fare?

"Ci siamo meravigliati - osserva Truzzi - di non vedere inserito nel decreto le App Nfc, che avrebbero risolto il problema delle commissioni".

3. Non c'è un rischio di impennata dei prezzi?

"Questo è possibile - risponde il presidente di Assoutenti. A quel punto, non resta che cambiare negozio. ADa una stima delle associazioni di consumatori, l'area grigia di chi non si adegua si assesta sul 20%".

Paolo Bigarelli, presidente modenese della Federazione italiana tabaccai, alla domanda risponde in modo diretto: "Possibile si verifichino ritocchi. Ma la cosa riguarda soprattutto altri, i nostri prodotti tipo hanno prezzi fissi". Ma il presidente Fit pensa anche "ai distributori automatici che dovranno essere adeguate, in gran parte non lo sono. Abbiamo fatto richiesta di avere una deroga, andare a fine anno. Ma ad ora nessuna risposta. Installare il bancomat mi dicono costa tra 700 e 1.500 euro".