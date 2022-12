18 dic 2022

Obbligo di Pos, ora il governo ha due opzioni. Meloni: trattiamo con la Ue

Attualmente la manovra prevede una soglia di 60 euro al di sotto della quale i commercianti che rifiutano i pagamenti non sono sanzionabili. Ma la norma potrebbe saltare su pressione dell'Europa. La premier: "Ci inventeremo un modo per non far pagare le piccole commissioni". Ipotesi limite a 30 euro