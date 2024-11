Il Gruppo Bcc Iccrea (in foto il vicedg Francesco Romito), ha ricevuto da Consob, per la prima volta in Italia, l’autorizzazione all’emissione di obbligazioni bancarie garantite, quotate sul Mot di Borsa Italiana. Le obbligazioni, emesse a valere su un programma di 5 miliardi di euro, serviranno per operazioni di rifinanziamento.