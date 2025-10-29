Nvidia, prima azienda al mondo a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione. Volano anche Microsoft e Apple

Roma, 29 ottobre 2025 - Una corsa ormai senza freni quella di Nvidia, colosso americano dei chip, che è diventata la prima azienda al mondo a superare la soglia simbolica dei 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a conferma dell'interesse crescente per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Poco dopo l'apertura di Wall Street, il prezzo delle sue azioni si attestava a 210,90 dollari (+4,91%) con una crescita complessiva di oltre il 50% dall'inizio dell'anno. Il nuovo record arriva dopo che il Ceo, Jensen Huang, ha confermato gli ordini di chip dedicati all'IA per 500 miliardi di dollari e il piano per costruire sette nuovi supercomputer destinati al governo degli Stati Uniti.

Il titolo beneficia dei vari accordi annunciati di recente da Jensen Huang con Oracle, Uber e Stellantis. Oltre che dall'impegno di Donald Trump a parlare con il presidente cinese Xi Jinping di Nvidia, rimasta vittima dello scontro tecnologico fra gli Stati Uniti e la Cina. Nvidia è ora più grande di Amd, Asml, Broadcom, Intel, Lam Research, Micron, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing insieme.

Co-fondata nel 1993 dall'attuale amministratore delegato Huang, Nvidia si è trasformata nell'arco degli ultimi tre anni da società concentrata nella produzione di chip per i videogiochi a punto di riferimento per l'intelligenza artificiale. Il colloso dei chip ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di valore poco più di due anni fa, poco dopo il lancio di ChatGPT. Nel febbraio del 2024 è arrivata a valere 2.000 miliardi e pochi mesi dopo, in giugno, ha infranto i 3.000 miliardi. Nel luglio del 2025 ha toccato i 4.000 miliardi e ora, a tre mesi di distanza, i 5.000 miliardi.

La corsa l'ha portata a superare Microsoft e Apple. Il colosso di Redmond ha superato ieri i 4.000 miliardi di dollari, lo aveva già fatto in luglio, con la ristrutturazione di OpenAI. Cupertino ieri ha superato la soglia di 4.000 miliardi per la prima volta, dopo essere stata la prima società al mondo a superare i 3.000 miliardi: erano gli inizi del 2022 e allora Nvidia valeva 750 miliardi di dollari.