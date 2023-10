Arriva Nuvem, il megacavo sottomarino di Google. Quanto è lungo e a cosa serve

Roma, 17 ottobre 2023 – Dalle vaste spiagge della Carolina del Sud, negli Stati Uniti sudorientali, al litorale portoghese, passando per gli atolli di Bermuda. Sembra l'itinerario di punta di un tour operator balneare e, invece, è il percorso di quasi 7.000 chilometri dell'ultimo 'megacavo' sottomarino di Google. Che da quando entrerà in funzione, nel 2026, permetterà ai nostri dati di viaggiare sotto l'Atlantico alla velocità di 250 terabit al secondo anche su questa nuova rotta. Diciamo anche perché 'Nuvem', questo il nome dell'infrastruttura che richiama la parola portoghese per 'nuvola' (quindi 'cloud'), non è certo il primo del suo genere. Anzi, è bene sapere che, per fare in modo che sul web resti traccia di tutte le nostre operazioni, Internet funziona in gran parte proprio grazie a una rete di cavi subacquei lunga quasi 1,4 miliardi di chilometri. E questo in particolare, salutato da Mountain View come un'opera in grado di “soddisfare la crescente domanda di servizi digitali” e “migliorare la resilienza della rete attraverso l’Atlantico” e dal Governo portoghese come “un progetto di portata epocale”, sarà uno dei più lunghi in assoluto fra gli oltre 550 della rete globale.

Con la significativa caratteristica, 'cloud' a parte, di rappresentare un grande passo sia alla volta della trasformazione delle Bermuda in hub digitale atlantico sia verso quella del Portogallo, confermata dal ministro lusitano per le Telecomunicazioni Joao Galamba, “in un gateway di connettività verso l'Europa”.

Lato Google, poi, Nuvem si aggiungerà a Dunant, il cavo intitolato al fondatore della Croce Rossa che unisce la Virginia alla Francia Occidentale, a Firmina, che collegherà la Carolina del Sud all’Argentina, al Brasile e all’Uruguay, e ad Equiano, che collega Portogallo, Nigeria e Sudafrica. Mentre, allargando lo sguardo al mondo e abbandonando le proprietà di Google, meritano di essere ricordati il CeltixConnect, che compie il breve percorso tra l’Irlanda e il Regno Unito ma risulta fra i cavi più all'avanguardia al mondo, e l'Asia-America Gateway, che per 19.000 chilometri collega Thailandia, Cina, Brunei, Malesia, Singapore, Vietnam, Filippine, Guam e Hawaii agli Stati Uniti.