Nuovo taglio sulle bollette E il gas calerà

Tagli "importanti" in vista per la bolletta della luce, "superiori al 20% sicuramente", ma anche la tariffa del gas vedrà ancora un calo, anche se non della stessa entità "sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10%". Alla vigilia della comunicazione trimestrale della tariffa dell’elettricità per il periodo aprile-giugno da parte di Arera, il presidente dell’Autorità Stefano Besseghini, conferma il taglio per gli utenti del mercato tutelato. Previsioni che "se saranno confermate, stima il Codacons, porterebbero a un risparmio per 408 euro annui a famiglia rispetto ai prezzi oggi in vigore". Besseghini spiega che sulla tariffa della luce "gli uffici stanno completando i conti dopo il decreto". Per il trimestre gennaio-marzo il calo comunicato a fine dicembre era stato del 19,5%. Sul gas, la cui tariffa indicata mensilmente sarà resa nota il 4 aprile, "sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10%".