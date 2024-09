Ecco il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia. Più tecnologico e sostenibile: sarà sui binari italiani dal 2025

Roma, 25 settembre 2024 - A Berlino è stato presentato il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia (Gruppo FS). Più tecnologico e più sostenibile sarà sui binari italiani entro il 2025. La presentazione è stata fatta durante la fiera internazionale Innotrans, dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, dall'ambasciatore d'Italia in Germania Amando Varricchio, dall'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia (Gruppo FS) Luigi Corradi e dal CEO di Hitachi Rail Group Giuseppe Marino.

Il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia, presentato oggi alla fiera mondiale del trasporto ferroviario, Innotrans, a Berlino

Corradi: "Abbiamo un piano di espansione"

Luigi Corradi, ad Trenitalia: "Un treno totalmente italiano ma che esportiamo anche all'estero. Gira fondamentalmente in Italia, è operato in Italia ma anche in Spagna con successo enorme - stiamo crescendo moltissimo sul mercato spagnolo - e poi andiamo anche in Francia. Abbiamo un piano di espansione che non posso svelare oggi, ma vedremo sempre più questo treno in giro per l'Europa, è stato progettato per andare nei sette Paesi europei più importanti dal punto di vista ferroviario".

Un treno per i principali binari europei

Infatti il Frecciarossa 1000 è stato progettato e realizzato per viaggiare oltre l'Italia, su sette reti ferroviarie europee, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio.

Trenitalia ne ha ordinati 36, con opzione per altri 10

Il nuovo Frecciarossa è il primo 36 treni ETR1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro che Trenitalia ha commissionato a Hitachi. Le consegne sono previste a partire dal 2025, circa 8 all'anno fino al 2028.

Il Frecciarossa 1000 vola a più di 300 km/h

Il nuovo super treno di Trenitalia raggiunge una velocità massima di 300 km/h (ma è omologato per raggiungere i 360 km/h) ed è il primo treno alta velocità al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (EPD) basata su un'attenta Analisi del Ciclo di Vita (LCA).

Tasso di riciclabilità al 97,1%

Altre caratteristiche della nuova generazione è l'aumento del tasso di riciclabilità che arriva al 97,1% (+2,7% rispetto alla precedente flotta), l'accresciuta affidabilità grazie al miglioramento dell`efficienza del sistema di trazione e un miglioramento dell'efficienza energetica.

Corradi: "Responsabilità verso le prossime generazioni"

Corradi ha sottolineato: "Un treno come questo dura più di 25 anni, è diventata una responsabilità fondamentale pensare a cosa lasciamo alle prossime generazioni. Uno dei punti che noi ormai mettiamo nelle gare per comprare i treni è proprio la riciclabilità dei materiali e il passaggio che stiamo introducendo, e lo abbiamo già fatto sugli intercity, è di usare materiali riciclabili: sugli intercity abbiamo fatto dei sedili nuovi utilizzando plastiche riciclate, recuperate dal mare". Non solo, "abbiamo ridotto i consumi. Tra il fatto che pesa un po' meno e le tecnologie nuove usate per il convertitore, ci aspettiamo una riduzione dei consumi del 5-10%. Considerato che le flotte sono ampissime e vanno avanti e indietro per l'Italia, parliamo di un impatto importante. Un treno come questo fa più di 500 mila km l'anno".