Nuovo contratto sanità: aumenti per infermieri e paramedici fino a 170 euro al mese, ok alla settimana corta

Roma, 27 ottobre 2025 – Aumenti per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari – in tutto una platea di 581mila lavoratori – fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già da novembre per gli arretrati 2024-25. E tante novità: dall’ampliamento dei percorsi di carriera alla settimana corta lavorando 36 ore settimanali su 4 giorni, dall'introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere alle ferie a ore ed il patrocinio legale da parte dell'Azienda in caso di aggressioni con la possibilità di supporto psicologico.

Nuovo contratto per le professioni sanitarie (Ansa)

Sono le novità del contratto del comparto Sanità 2022-24, che oggi ha raggiunto la firma definitiva all'Aran dopo la preintesa dello scorso giugno. Due sindacati, la Cgil e la Uil, non hanno però sottoscritto l'accordo, bocciato per risorse e contenuti. Una trattativa che il presidente Aran, Antonio Naddeo, ha definito “difficile”, ma che ha raggiunto un “risultato positivo” rappresentando una “buona base di partenza per il prossimo contratto 2025-27”.

Le novità: dalla settimana corta agli straordinari

Il contratto firmato si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

Nuovo contratto per la Sanità

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Come sono cambiati gli istituti contrattuali

Sono stati introdotti o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali: • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori; • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonché la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili; • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

Il ministro della Sanità, Orazio Schillaci

L’assistente infermiere

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Ferie a ore e part time

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Aggressioni e indennità

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il ministro: “Aumenti medi di 170 euro mensili”

Soddisfatto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: “La trattativa è stata molto complicata, ma è fondamentale essere giunti alla fine. Gli aumenti medi sono pari a circa 170 euro mensili. Con importanti incrementi delle indennità specifiche, tra cui quella del pronto soccorso, che può arrivare anche a 500 euro. Importanti anche gli arretrati visto che il contratto viene firmato nel 2025”. Ora, sottolinea il ministro, “dobbiamo rendere effettivi gli stanziamenti per la tornata contrattuale 2025-2027”. Parere positivo anche dalle Regioni. Secondo Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, infatti, “si apre ora una nuova fase che ci vedrà impegnati a costruire le linee di indirizzo per la stagione contrattuale 2025-2027, così da poter avviare immediatamente la nuova fase di negoziazione e garantire una continuità contrattuale, tra una tornata e l'altra. L'obiettivo è quello di accrescere l'attrattività e la competitività dell'intero settore”.

La posizione dei sindacati

Rimarcano gli aspetti positivi i due sindacati di categoria che hanno sottoscritto il contratto: “La firma è un momento importante soprattutto per la prospettiva che apre. Ci permette subito, infatti, di sbloccare l'iter della prossima tornata 2025-2027”, rileva Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato degli infermieri Nursind. Bene il contratto, che tuttavia “è solo un punto di inizio: ora la battaglia sarà per i percorsi di carriera e stipendi più dignitosi”, commenta il presidente del sindacato infermieristico Nursing up.

Sul fronte opposto la Fp Cgil e la Uil, che non hanno sottoscritto l'accordo. Dura l'analisi della Fp Cgil, secondo cui oggi è stato firmato un contratto che "mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica” e, per la prima volta, li impoverisce: “Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita”. Netto anche il 'no’ della Uil rispetto ad un contratto che “continua a basarsi su meccanismi accessori e temporanei, incentrati su lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive, piuttosto che su un rafforzamento stabile dei trattamenti tabellari e della struttura retributiva ordinaria”.