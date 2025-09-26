I nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci, 50% su mobili da bagno e cucine, 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti

Roma, 26 settembre 2025 – Cento per cento di dazi sui farmaci (a meno che le aziende produttrici non abbiano la fabbrica in Usa), 50% su mobili da bagno e cucine componibili, 30% sugli imbottiti e, infine, 25% sui camion pesanti. E’ questa la nuova ondata di tariffe protezionistiche annunciata nella notte italiana dal presidente Usa Donald Trump dal primo di ottobre.

Nuovi dazi che rischiano di pesare molto sull’economia italiana del mobile e del design ma anche sulle aziende farmaceutiche nostrane.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che dal 1° ottobre i prodotti farmaceutici di marca o brevettati saranno soggetti a una tariffa del 100%, a meno che la casa farmaceutica non costruisca uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. "A partire dal 1° ottobre 2025, imporremo un dazio del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America. 'Stia costruendo' sarà definito come 'aver avviato i lavori' o 'essere in fase di costruzione'. Non verrà applicato alcun dazio su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è già iniziata", ha scritto in un post su Truth.

Dazi del 100% sui farmaci

Trump aveva minacciato da mesi di voler imporre dazi sulle importazioni di prodotti farmaceutici, cosa che è riuscito a evitare durante il suo primo mandato. Il presidente Usa vede i dazi come un modo per fare pressione sulle aziende farmaceutiche affinché aumentino la produzione negli Stati Uniti e rafforzino la filiera dei farmaci essenziali. Per Trump, i dazi sarebbero anche un modo per mantenere la promessa di ridurre i costi dei farmaci.

Dazi del 50% sulle cucine componibili

Ma non solo. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha annunciato anche l'introduzione di un dazio del 50% su cucine componibili, mobili da bagno e prodotti correlati, con effetto dal primo ottobre. "Imporremo un dazio del 50% su tutte le cucine componibili, i mobili da bagno e i prodotti associati a partire dal primo ottobre 2025. Inoltre, applicheremo un dazio del 30% sui mobili imbottiti. La ragione di ciò è la massiccia 'inondazione' di questi prodotti negli Stati uniti da parte di altri Paesi. È una pratica molto scorretta, ma dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale e altri motivi, il nostro processo manifatturiero", ha scritto Trump su Truth Social.

Nel nome della difesa dei produttori americani, il presidente Usa ha annunciato inoltre dazi al 25% sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti.