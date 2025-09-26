Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi TrumpJet russi NatoPensioni ottobre 2025Banconote Bce
Acquista il giornale
EconomiaI nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci, 50% su mobili da bagno e cucine, 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti
26 set 2025
Fabio Lombardi
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. I nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci, 50% su mobili da bagno e cucine, 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti

I nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci, 50% su mobili da bagno e cucine, 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti

Nella notte italiana il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuove tariffe protezionistiche su diversi prodotti. Le tariffe scatteranno dal primo di ottobre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta mettendo in atto la più grande politica protezionistica della storia recente americana

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta mettendo in atto la più grande politica protezionistica della storia recente americana

Per approfondire:

Roma, 26 settembre 2025 – Cento per cento di dazi sui farmaci (a meno che le aziende produttrici non abbiano la fabbrica in Usa), 50% su mobili da bagno e cucine componibili, 30% sugli imbottiti e, infine, 25% sui camion pesanti. E’ questa la nuova ondata di tariffe protezionistiche annunciata nella notte italiana dal presidente Usa Donald Trump dal primo di ottobre.

Nuovi dazi che rischiano di pesare molto sull’economia italiana del mobile e del design ma anche sulle aziende farmaceutiche nostrane.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che dal 1° ottobre i prodotti farmaceutici di marca o brevettati saranno soggetti a una tariffa del 100%, a meno che la casa farmaceutica non costruisca uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. "A partire dal 1° ottobre 2025, imporremo un dazio del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America. 'Stia costruendo' sarà definito come 'aver avviato i lavori' o 'essere in fase di costruzione'. Non verrà applicato alcun dazio su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è già iniziata", ha scritto in un post su Truth.

Trump, dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati
Dazi del 100% sui farmaci

Trump aveva minacciato da mesi di voler imporre dazi sulle importazioni di prodotti farmaceutici, cosa che è riuscito a evitare durante il suo primo mandato. Il presidente Usa vede i dazi come un modo per fare pressione sulle aziende farmaceutiche affinché aumentino la produzione negli Stati Uniti e rafforzino la filiera dei farmaci essenziali. Per Trump, i dazi sarebbero anche un modo per mantenere la promessa di ridurre i costi dei farmaci.

Trump annuncia, dazi al 50% per mobili da cucina e bagno
Dazi del 50% sulle cucine componibili

Ma non solo. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha annunciato anche l'introduzione di un dazio del 50% su cucine componibili, mobili da bagno e prodotti correlati, con effetto dal primo ottobre. "Imporremo un dazio del 50% su tutte le cucine componibili, i mobili da bagno e i prodotti associati a partire dal primo ottobre 2025. Inoltre, applicheremo un dazio del 30% sui mobili imbottiti. La ragione di ciò è la massiccia 'inondazione' di questi prodotti negli Stati uniti da parte di altri Paesi. È una pratica molto scorretta, ma dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale e altri motivi, il nostro processo manifatturiero", ha scritto Trump su Truth Social.

Nel nome della difesa dei produttori americani, il presidente Usa ha annunciato inoltre dazi al 25% sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti.

Trump, dal primo ottobre dazi al 25% sull'import di camion
Daz ha introdotto dazi del 25% sull'importazione di camion pesanti
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata