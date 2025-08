Trasporti nel centro-nord Italia, 20 milioni di euro per le tranvie

Roma, 3 agosto 2025 – Un finanziamento da 20 milioni di euro per alimentare lo sviluppo infrastrutturale del Paese e rafforzare il tessuto industriale italiano: è questo il cuore dell’operazione siglata tra Mediocredito Centrale e CMB Carpi, una delle principali cooperative del settore costruzioni. Il prestito, della durata di sette anni e garantito al 70% da Sace tramite lo strumento Growth, darà linfa a opere strategiche come le nuove tranvie di Bologna e Firenze, il raddoppio dell’asse ferroviario Roma-Viterbo e altre iniziative connesse al piano di crescita del gruppo emiliano. Fondata nel 1908 a Carpi, CMB è oggi un player di riferimento nel panorama dei General Contractor italiani. Con circa l’80% dei ricavi provenienti dalle costruzioni, la cooperativa vanta una solida presenza nei comparti dell’edilizia ospedaliera, infrastrutturale e immobiliare, oltre a una crescente attività nei settori del facility management e della gestione energetica. Il finanziamento concesso da MCC si inserisce in un percorso di consolidamento patrimoniale e strategico di CMB, orientato all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla sostenibilità. "MCC è una banca che guarda alla crescita del Paese e allo sviluppo dei territori", spiega Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale. "Sostenere una realtà come CMB significa investire in infrastrutture che migliorano la qualità della vita e accrescono la competitività delle aree urbane e metropolitane. Un impegno coerente con la nostra mission di banca per lo sviluppo". Dal canto suo, il Gruppo CMB vede nell’operazione un ulteriore tassello del proprio percorso evolutivo. “Il finanziamento ottenuto – commenta Marcello Modenese, Chief Financial Officer del gruppo – rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo e ci consente di proseguire con determinazione nella realizzazione del nostro Piano Strategico. È anche un segnale forte della fiducia che le principali banche e istituzioni italiane ripongono nel nostro modello di business: un modello orientato alla creazione di valore, capace di generare un impatto positivo su ambiente e comunità in una fase di profonda transizione ecologica e digitale”. L’operazione è stata possibile anche grazie al coinvolgimento di SACE, che attraverso la sua Garanzia Growth sostiene progetti infrastrutturali ad alto impatto. “Siamo orgogliosi di accompagnare, insieme a MCC, un’iniziativa che rafforza il nostro ruolo di motore della crescita sostenibile del Paese”, sottolinea Saverio Amoroso, Senior Relationship Manager di SACE. “Supportare aziende come CMB significa investire in città più vivibili, territori più connessi e in un sistema produttivo più innovativo e resiliente. È questa la traiettoria che vogliamo continuare a seguire: fare sistema per rendere l’Italia più forte".